La star musicale Ayliva regna al primo posto nelle classifiche

La pop star Alyiva ha dominato ancora una volta la scena musicale con il suo terzo album in studio. Secondo GfK Entertainment, è stato rivelato che la 26enne di Recklinghausen ha presentato "In Love" la scorsa settimana, salendo subito al primo posto.

I suoi primi due album del 2022 e del 2023 avevano fatto lo stesso, trascorrendo un totale di 157 settimane nelle classifiche musicali tedesche, come confermato da GfK Entertainment.

Al secondo posto questa settimana c'è la band punk rock svizzera Swiss & Die Andern con il loro album "10 Jahre Swiss + Die Andern: Best of". Il terzo posto è occupato dalla cantante Anna-Carina Woitschack con "My Time". Billie Eilish mantiene il suo posto al numero quattro con "Hit Me Hard And Soft". Post Malone si aggiudica il quinto posto con "F-1 Trillion".

La rapper di Hamburg Shirin David riconquista il primo posto nella classifica dei singoli questa settimana con "Bauch Peine Po". Al secondo posto c'è "Wunder" di Alyiva & Apache 207. "I Like The Way You Kiss Me" di Artemas si aggiudica il terzo posto, mentre "Move" di Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii si piazza al quarto. "Stumblin' In" di Cyril rimane al quinto posto.

