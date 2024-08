La star di "Vep" Julia Louis-Dreyfus ospiterà un panel con governatrici durante il DNC.

Julia Louis-Dreyfus – che ha interpretato la prima vicepresidentessa femminile degli Stati Uniti nella serie HBO vincente degli Emmy "Veep" – è un sostenitrice democratica di lungo corso e ha parlato pubblicamente delle questioni delle donne per tutta la sua carriera. (HBO, come CNN, fa parte della stessa società madre Warner Bros. Discovery.)

Il panel, che si terrà il 21 agosto durante la settimana della DNC a Chicago, includerà le otto governatrici democratiche degli Stati Uniti: la governatrice dell'Arizona Katie Hobbs, la governatrice del Kansas Laura Kelly, la governatrice del Maine Janet Mills, la governatrice del Massachusetts Maura Healey, la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer, la governatrice del Nuovo Messico Michelle Lujan Grisham, la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul e la governatrice dell'Oregon Tina Kotek.

La star di "Seinfeld" ha espresso la sua eccitazione nel moderare il panel alla DNC.

"Durante il loro mandato, le governatrici democratiche hanno fatto storia, cambiato il dibattito sulle donne nei ruoli esecutivi e ottenuto grandi risultati per il bene dei loro cittadini. Hanno infranto i soffitti di marmo e dimostrato una leadership eccellente. Le loro voci sono essenziali", ha recentemente dichiarato Julia Louis-Dreyfus a The Hollywood Reporter. "Sono impaziente di ascoltare la loro conversazione e di avere l'opportunità di mettere in luce queste leader di successo."

Julia Louis-Dreyfus – che ha vinto sei Emmy consecutivi per la migliore attrice protagonista per il ruolo di Selina Meyer in "Veep" – ha vissuto un grande ritorno di popolarità tra il pubblico che ha riscoperto la serie dopo che il presidente Joe Biden ha rinunciato e ha sostenuto la vicepresidentessa Kamala Harris come candidata presidenziale democratica.

Come se la vita stesse imitando l'arte, i fan hanno notato le similarità tra la serie televisiva e la carriera politica di Harris.

Data la quantità di meme e video in circolazione che confrontano la serie comica HBO con l'ascesa di Harris, lo scrittore e creatore di "Veep" si è sentito costretto lo scorso mese a sottolineare l'ovvio.

"Non dimenticate che abbiamo inventato tutto", ha scritto Armando Iannucci, creatore e scrittore di "Veep", in risposta a un commento su X che riassumeva la carriera politica di Meyer nella sitcom.

