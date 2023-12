La star di 'Tiger King' incriminata per traffico di animali selvatici e riciclaggio di denaro sporco

Le autorità sostengono che Antle e il suo dipendente "hanno riciclato più di 500.000 dollari in contanti che ritenevano essere i proventi di un'operazione di contrabbando di immigrati clandestini attraverso il confine messicano negli Stati Uniti", secondo una dichiarazione dell'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti del Distretto della Carolina del Sud.

L'accusa, ricevuta il 28 giugno, afferma che Antle e un dipendente "si sono procurati o hanno tentato di procurarsi ricevute in contanti in massa, indipendentemente dalla fonte, e hanno usato quel denaro per vari scopi, tra cui l'acquisto di animali e per altri scopi legati al Myrtle Beach Safari".

Secondo la denuncia, Antle avrebbe detto all'informatore che avrebbe "nascosto la transazione e spostato il contante attraverso il Myrtle Beach Safari gonfiando i numeri dei turisti".

Secondo l'accusa, Antle ha violato la legge federale trafficando illegalmente animali selvatici e falsificando i registri degli animali selvatici, tra cui lemuri, scimpanzé e ghepardi, che sono elencati come in pericolo o minacciati dalla legge sulle specie in via di estinzione.

La CNN ha contattato gli avvocati di Antle per un commento.

Rischia fino a 20 anni di carcere federale per riciclaggio di denaro e fino a cinque anni per traffico di animali selvatici. Un giudice federale ha concesso ad Antle una cauzione federale.

Nell'ottobre 2020, Antle è stato incriminato per accuse separate di traffico di animali selvatici dopo un'indagine dell'allora procuratore generale della Virginia Mark Herring.

All'epoca Antle aveva dichiarato alla CNN: "Ho trascorso tutta la mia vita professionale a promuovere il benessere e la conservazione dei grandi felini e di altre specie. Ho una profonda stima e sentimenti per gli animali che mi vengono affidati e non farei mai loro del male o degli abusi in alcun modo".

"Non vedo l'ora di poter rispondere a queste accuse e di poter riabilitare il mio buon nome", ha aggiunto.

Secondo l'ufficio del cancelliere della contea di Frederick, in Virginia, Antle dovrà affrontare un processo con giuria a ottobre per il caso del 2020.

Antle è il proprietario di uno zoo privato nella Carolina del Sud, il Myrtle Beach Safari, che è stato presentato in "Tiger King". In precedenza aveva dichiarato di essere "molto deluso" per la sua rappresentazione nel documentario, come ha riferito l'affiliata WPDE-TV della CNN.

Fonte: edition.cnn.com