La star di Scarface muore nel sonno a 68 anni.

Angel Salazar aveva già al suo attivo diversi film. Tuttavia, nessuno è tanto iconico quanto l'epopea mafiosa del 1983 "Scarface". Nel film, l'attore interpretava uno dei fedeli scagnozzi del boss della mafia Tony Montana, interpretato da Al Pacino. Purtroppo, Salazar ci ha lasciati.

Angel Salazar è morto. L'attore, noto soprattutto per il suo ruolo in "Scarface", è morto domenica scorso all'età di 68 anni. La sua portavoce e cara amica, Ann Wingsong, ha confermato la sua morte al sito statunitense "TMZ". Salazar è morto nel sonno nella casa di un amico a Brooklyn.

Il suo amico ha trovato l'attore cubano-americano morto nel letto al mattino, ha detto Wingsong. La causa esatta della morte non è stata immediatamente nota. Tuttavia, Wingsong ha rivelato che Salazar aveva problemi di cuore.

Nato nel 1956, Salazar ha debuttato al cinema nel 1979 con un piccolo ruolo nel film gangster "Boulevard Nights". Quattro anni dopo, ha ottenuto il suo ruolo più famoso in un classico del genere - insieme ad Al Pacino. In "Scarface", interpretava Chi Chi, un fedele scagnozzo del gangster cubano esule Tony Montana, interpretato da Pacino.

Tra Gangster e Comico

Nel 1988, Salazar è apparso davanti alla cinepresa con un altro grande nome: Tom Hanks. In "Punchline - The Knockabout", Hanks interpretava un comico. Un mondo con cui Salazar era molto familiare. Oltre alla sua carriera di attore, si esibiva anche come comico.

Tuttavia, il suo campo principale di attività rimaneva i film gangster. Nel 1993, ha lavorato nuovamente con Al Pacino sullo schermo. Hanno recitato insieme in "Carlito's Way", diretto da Brian De Palma, regista di "Scarface".

Negli ultimi decenni, Salazar è apparso in numerosi film minori, principalmente horror o film gangster. Tuttavia, non ci sono titoli noti tra di essi. Con "The Brooklyn Premiere", ha girato il suo ultimo film proprio quest'anno.

Il ruolo in "Scarface" ha portato ad Angel Salazar una certa fama. Le sue doti comiche sono state anche evidenziate nel film "Punchline - The Knockabout" insieme a Tom Hanks.

