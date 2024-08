- La star di Scarface e' morta.

Angel Salazar è morto. L'attore, noto per il suo ruolo in "Scarface" tra gli altri, è morto domenica (11 agosto) all'età di 68 anni. La sua portavoce e cara amica, Ann Wingsong, ha confermato il decesso al sito di notizie statunitense "TMZ". Si presume che Angel Salazar sia morto nel sonno a casa di un amico a Brooklyn. L'amico ha trovato l'attore cubano-americano morto a letto al mattino. La causa del decesso non è ancora nota, ma Wingsong ha detto che Salazar aveva problemi cardiaci.

Angel Salazar ha debuttato al cinema nel 1979 con un piccolo ruolo nel film gangster "Boulevard Nights". Quattro anni dopo, ha interpretato uno dei suoi ruoli più famosi in un classico del genere. Accanto ad Al Pacino (84), Salazar ha fatto parte del cast di "Scarface". Ha interpretato Chi Chi, uno dei fedeli scagnozzi del gangster cubano esule Tony Montana, interpretato da Pacino.

Angel Salazar: comico e specialista dei film gangster

Nel 1988, Angel Salazar è apparso davanti alla macchina da presa con un'altra superstar: Tom Hanks (68). In "Punchline - Il comico", Hanks ha interpretato un comico. Un ambiente con cui Salazar era molto familiare. Oltre alla sua carriera di attore, ha anche svolto l'attività di comico.

Tuttavia, il suo campo principale di attività è rimasto quello dei film gangster. Nel 1993, ha riunito con Al Pacino sullo schermo. Hanno recitato insieme in "Carlito's Way", diretto da "Scarface" Brian De Palma (83).

Negli ultimi decenni, Angel Salazar è apparso in numerosi film minori, per lo più horror o film gangster. Tuttavia, non ci sono titoli noti tra di essi. Il suo ultimo film è stato girato quest'anno. In "Brooklyn Premiere", ha interpretato un personaggio di nome Chi Chi...

TMZ ha reso pubblico il decesso di Angel Salazar, a seguito della conferma della sua portavoce Ann Wingsong. Nonostante le apparizioni in vari film, TMZ ha menzionato che l'ultimo ruolo di Angel Salazar è stato in "Brooklyn Premiere."

Leggi anche: