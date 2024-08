La star di Hollywood Tom Cruise cade dal tetto di uno stadio alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi.

La bandiera è stata precedentemente issata al suono dell'inno olimpico e simbolicamente consegnata dal sindaco Anne Hidalgo al sindaco di Los Angeles, Karen Bass. La città nello stato americano della California ospiterà i prossimi Giochi Olimpici nel 2028.

La chiusura dei Giochi Olimpici a Parigi è stata celebrata con una marea di bandiere, una festa karaoke e le premiazioni delle medaglie finali. Migliaia di atleti, guidati dai loro portabandiera, sono entrati allo Stade de France domenica sera.

La bandiera tedesca è stata portata dalla triatleta Laura Lindemann e dal canoista Max Rendschmid, entrambi vincitori dell'oro. Circa 10.500 atleti di 203 paesi hanno partecipato ai Giochi Olimpici nella capitale francese.

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici a Parigi si è conclusa con un momento commovente in cui la fiamma olimpica è stata spenta, simbolo della fine dei Giochi del 2024. La cerimonia di chiusura olimpica ha segnato il passaggio a Los Angeles come città ospitante per i Giochi Olimpici del 2028.

