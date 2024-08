- La star di "GZSZ" parla della madre spartana

"L'attrice di 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' Maria Wedig ha una figlia adolescente e un bebè. Trovare l'equilibrio tra i loro interessi e bisogni diversi può essere impegnativo, ma anche arricchente, come ha raccontato a RTL alla fine del suo congedo di maternità.

'Senza peli sulla lingua', ha dichiarato la 40enne durante l'intervista, 'è molto impegnativo. Non dico che non lo sia con due bambini piccoli, ma con gli interessi e le esigenze dei miei figli così diversi, è difficile bilanciare entrambi'.

Wedig ha spiegato: 'A volte è difficile non dedicare alla mia figlia l'attenzione che merita. I bambini piccoli non ricordano il periodo turbolento dell'arrivo di un nuovo fratello o sorella, ma mia figlia se ne accorge. Ma come tutto nella vita, è una fase che passerà. Siamo anche diventati molto creativi nell'utilizzare ogni piccolo momento libero per noi'.

L'attrice che interpreta il personaggio di Nina Klee in 'GZSZ' sta attualmente godendo delle sue ultime vacanze prima di tornare sul set. 'Il tempo vola così velocemente, e anche se ne sono consapevole, sono sorpresa di quanto rapidamente sia passato questo anno del bebè. È stato un anno pieno di momenti meravigliosi, caos eccitante, momenti sfiancanti e tanto felicità'.

Tornerà di fronte alla telecamera a settembre e sarà vista sullo schermo nella soap quotidiana in autunno, ha detto. 'Sono molto emozionata e un po' nervosa, devo ammetterlo. Ma come tutto nella vita, ci vorrà del tempo per trovare il mio ritmo, e poi è come se non fosse mai cambiato'. Non sa ancora come proseguirà il suo ruolo di Nina nella serie. 'Mi lascerò sorprendere quando riceverò presto i nuovi copioni'.

Nella sua vita personale, Maria Wedig, nota per il suo ruolo in 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', viene dalla Germania. Nonostante le sfide dell'educazione di una figlia adolescente e un bebè, apprezza le esperienze arricchenti che portano.'

Leggi anche: