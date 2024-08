- La star di Euphoria sta ricevendo un grande rombo dai fan

"L'attore di 'Euforia', Colman Domingo (54 anni), è entusiasta del suo nuovo titolo di 'sex symbol a 54 anni'. Il Amerikaanse ha fatto urlare alcune fan solo con un semplice cenno, come ha rivelato nel programma 'SiriusXM' 'The Spotlight'. 'Non avrei mai pensato che sarebbe successo', ha detto a proposito della reazione dei fan.

'Almeno è successo a un certo punto della mia vita'

Ha raggiunto le giovani generazioni attraverso il suo ruolo di Ali nella popolare serie e ha un debole per loro. 'È davvero incredibile', ha detto a proposito della folla di nuovi fan. 'E di solito, quello che è così dolce è che mi guardano e vogliono che io sia il loro fratello maggiore, la loro figura paterna, il loro mentore o qualcosa del genere', ha rivelato.

Tuttavia, ci sono anche situazioni più folli. Domingo ha descritto un incidente con un gruppo di ragazze che lo fissavano dalla loro auto. 'Quelle ragazze ti stanno guardando. C'è qualcosa che non va?' gli ha chiesto il marito Raúl Domingo. Quando finalmente ha risposto al loro cenno, hanno iniziato a urlare. 'Non avrei mai pensato che sarebbe successo, ma è successo, e all'età di 54 anni', ha riso e aggiunto: 'Almeno è successo a un certo punto della mia vita, giusto?'.

Emmy per 'Euforia'

L'attore si è fatto un nome prima della serie di successo. Domingo era parte del cast dell'orrore serie 'Fear the Walking Dead' e ha anche interpretato il ruolo principale nel film biografico 'Rustin'. Ha ricevuto una nomination all'Oscar per il suo ritratto dell'attivista Bayard Rustin (1912-1987). 'Euforia' gli ha portato un Emmy per il 'Miglior attore ospite in una serie drammatica'.

Ha incontrato il suo marito in un negozio della catena di farmacie 'Walgreens', come ha rivelato in una conversazione con la rivista 'GQ'. Quando Raúl ha lasciato il negozio, ha voluto attirare la sua attenzione, ma non ci è riuscito. Il marito di Domingo ha pubblicato un annuncio sulla piattaforma 'Craigslist' per ritrovarlo. Per caso, l'attore lo ha visto. Nove anni dopo, nel 2014, la loro storia d'amore è stata coronata dal matrimonio.

