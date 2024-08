La star di "Black Panther" muore a 72 anni.

La serie di film "Black Panther" ha già perso uno dei suoi grandi astri in Chadwick Boseman. Ora, deve piangere un'altra perdita: Connie Chiume, che ha interpretato uno dei capi tribù in entrambi i film, è morta all'età di 72 anni.

Nel 2020, Wakanda ha dovuto dire addio al suo re, Chadwick Boseman. L'attore che ha interpretato il personaggio principale del primo film "Black Panther" è morto a causa del cancro all'età di 43 anni. Ora, arriva un'altra triste notizia: Connie Chiume, che ha interpretato la rappresentante di Zawavari nella terra immaginaria, è venuta a mancare. L'attrice sudafricana aveva 72 anni.

La triste notizia è stata annunciata dalla famiglia Chiume sul loro account Instagram ufficiale. In una breve dichiarazione, hanno detto: "La famiglia Chiume si rammarica di annunciare la morte dell'attrice internazionale e premio Oscar Connie Chiume". È morta il 6 agosto all'Ospedale di Città del Giardino a Johannesburg. Le circostanze della sua morte non sono menzionate nel post, ma la famiglia ha promesso di fornire ulteriori dettagli in un momento opportuno.

I maggiori successi di Chiume sono arrivati con il ruolo nei due film "Black Panther". Nel debutto del 2018, ha interpretato uno dei capi tribù. Quattro anni dopo, in "Black Panther: Wakanda Forever", ha ripreso il ruolo di Zawavari e è diventata il successore di Forest Whitaker nel ruolo di Zuri come importante rappresentante della Wakanda immaginaria.

La chiamata del teatro arrivò tardi

In un'intervista al "Sunday Times" circa due anni fa, ha parlato del suo casting insolito per il blockbuster Marvel: "Sono andata a un'audizione senza sapere per cosa stavo facendo il provino. Ho ricevuto una scena da interpretare e ho visto che il personaggio era una donna africana che si rivolgeva alla nazione. Ho indossato il mio abbigliamento africano, ho imparato le mie battute. Ho dato il meglio di me". Che "Black Panther" sarebbe diventato un successo clamorioso al botteghino era qualcosa che non avrebbe potuto immaginare in quel momento.

Chiume ha trovato la sua vocazione di attrice tardi, avendo lavorato inizialmente come insegnante. A metà dei suoi vent'anni, si è trasferita in Grecia per inseguire la sua carriera di attrice. Dopo aver fatto parte del cast del musical "Sola Sola" lì, è diventata gradualmente famosa anche nel suo paese natale. Dalla fine degli anni '80 in poi, è apparsa in numerosi film e serie televisive lì, tra cui la serie drammatica "Gomora". Ha anche

