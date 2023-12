La star di 'A Christmas Story' Peter Billingsley risolve il dibattito sul film natalizio 'Die Hard'

In effetti, le sue argomentazioni erano così valide che è riuscito a convincere il direttore della fotografia di "Die Hard" Jan de Bont - anch'egli scettico sulla questione - che il film d'azione guidato da Bruce Willis è un classico delle vacanze nonostante la sua data di uscita a metà estate.

"Possiamo avere un sano dibattito? Possiamo argomentare con te perché è un film di Natale?". Billingsley ha proposto a de Bont in un recente episodio del suo podcast "A Cinematic Christmas Journey " .

Billingsley inizia dicendo che il film è accompagnato da due canzoni fondamentali per le festività. "Christmas in Hollis" dei Run DMC apre il film, che Billingsley definisce "una grande canzone natalizia", mentre la canzone dei titoli di coda è "Let it Snow!" di Vaughn Monroe, un classico del Natale.

Continua sostenendo che "la produzione ha messo Babbi Natale ovunque" e che la location centrale del film è una festa di Natale. E naturalmente c'è la scena che Billingsley descrive come "l'iconico momento 'ho ho ho'" in cui il John McClane di Willis "decora il cadavere e lo mette in un ascensore".

"Ma vi lascio con questo", ha detto Billingsley a de Bont. "La cosa più importante è che penso che incarni i temi natalizi dell'accettazione, del perdono, dell'amore e della famiglia".

Con un cenno di approvazione, de Bont sorride e dice: "Ok, ora sono convinto".

In una clip postata su Instagram da Billingsley, si vedono lui e il suo co-conduttore Steve Byrne ridere e gioire mentre de Bont accetta la loro discussione.

Interpretato da Willis, Bonnie Bedelia e il compianto Alan Rickman, "Die Hard" è stato presentato per la prima volta nel luglio 1988 e segue un poliziotto di New York che, alla vigilia di Natale, cerca di salvare degli ostaggi presi prigionieri da un gruppo di terroristi durante una festa.

Willis, tuttavia, ha un'idea diversa del tipo di film "Die Hard".

"Die Hard non è un film di Natale!". Ha proclamato durante il suo Comedy Central Roast del 2018 . "È un film di Bruce Willis, quindi yippee-ki-yay... e buona notte!".

Fonte: edition.cnn.com