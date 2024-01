La star detenuta Brittney Griner in prima linea nel WNBA All-Star game

Griner è stata nominata giocatrice onoraria All-Star quest'anno e si è fatto il possibile per diffondere la consapevolezza della sua situazione.

La decisione è stata presa dopo che la due volte medaglia d'oro nella pallacanestro statunitense si è dichiarata colpevole di accuse di droga in un tribunale russo vicino a Mosca, giovedì, ma il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che la sua detenzione è ingiustificata.

Ora rischia fino a 10 anni di carcere.

Prima della partita, il nome della Griner è stato annunciato insieme a una grafica che la ritraeva, mentre le sue iniziali sono state esposte a bordo campo.

Nel secondo tempo i giocatori sono emersi con maglie con il nome e il numero di Griner sul retro, mentre il Team Wilson ha sconfitto il Team Stewart per 134-112.

"Siamo la lega più unita del mondo e indossare le maglie è stata una dichiarazione per mostrare che siamo BG [Brittney Griner]", ha detto A'ja Wilson ai giornalisti dopo la partita.

È nostra sorella e, alla fine della giornata, faremo tutto il possibile per amplificare la piattaforma che abbiamo per assicurarci che tutti facciano ciò che devono fare per assicurarsi che torni a casa sana e salva".

"È difficile. È difficile per tutti noi. Non è facile. Non passa giorno senza che io pensi a Brittney Griner.

"Quindi indossare la sua maglia e far sapere al mondo che non siamo completi senza di lei, credo sia già di per sé una dichiarazione".

Ancora prima dell'inizio del gioco, il commissario della lega Cathy Engelbert ha aperto la sua conferenza stampa ricordando che riportare a casa Griner rimane la priorità della lega.

"Voglio davvero iniziare e ribadire che stiamo pensando a Brittney Griner in questo momento", ha detto.

"Lei rimane una grande priorità per noi, continua ad avere il nostro pieno supporto, completamente concentrato sul riportarla a casa in modo sicuro e il più presto possibile".

LEGGI: L'ex governatore Bill Richardson dovrebbe recarsi a Mosca per lavorare al rilascio di Brittney Griner e Paul Whelan

La moglie di Griner, Cherelle, era presente all'All-Star Game e ha dichiarato che "sarà sempre difficile stare intorno al basket senza la presenza di mia moglie".

"Uso questi momenti come gratitudine per la sua eredità e il suo impatto, sai, anche in sua assenza non puoi non dire Brittney Griner", ha detto Cherelle a ESPN.

"Quindi sono così grata che tutti in questa arena si ricordino di mia moglie anche senza che lei sia qui".

Brittney, in una lettera scritta a mano al Presidente Joe Biden, ha detto di temere di essere detenuta in Russia a tempo indeterminato e ha pregato il Presidente di non dimenticarsi di lei e degli altri detenuti americani.

"Quello che so è che il Presidente Biden e la sua amministrazione si sono presi il tempo di rispondere a BG, e lei gliene è molto grata", ha aggiunto Cherelle quando le è stato chiesto della lettera.

"Credo davvero che il prossimo passo in questo viaggio sia quello di sostenere la nostra amministrazione per assicurarci che abbia il nostro appoggio per fare tutto il necessario per riportarla a casa".

