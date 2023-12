La star dell'AFL Jamarra Ugle-Hagan ricrea l'iconico gesto antirazzista dopo aver subito insulti razzisti in una partita precedente

Il ventenne, che gioca per i Western Bulldogs, si è alzato la maglietta e ha indicato la sua pelle dopo aver calciato la sua prima meta contro i Brisbane Lions giovedì.

Il gesto ha ricalcato quello del giocatore indigeno Nicky Winmar nel 1993, considerato una pietra miliare nella lotta al razzismo della AFL.

Nel 1995, dopo che l'immagine iconica di Winmar aveva generato un dibattito, la lega ha introdotto una campagna educativa, "Razzismo: The Game is Up" e ha detto ai suoi arbitri di iniziare a segnalare gli abusi razzisti, secondo il National Museum of Australia.

Sabato scorso, durante la partita contro il St Kilda, un tifoso ha gridato un'espressione razzista a Ugle-Hagan.

Entrambe le squadre hanno condannato l'incidente e hanno dichiarato di stare collaborando con l'AFL Integrity Department per identificare i responsabili.

Giovedì Ugle-Hagan ha realizzato una delle migliori prestazioni della sua carriera, concludendo la vittoria contro i Brisbane Lions con cinque mete.

Al termine della partita è stato acclamato dai compagni di squadra per festeggiare.

"Volevo prendere posizione, volevo dimostrare la mia presenza", ha detto un emozionato Ugle-Hagan nell'intervista a bordo campo dopo la partita di giovedì.

"Ovviamente quello che è successo lo scorso fine settimana è stato un momento piuttosto difficile.

"Quindi sono andato là fuori e ho dimostrato che sono solo un ragazzo che cerca di giocare a calcio, come gli altri ragazzi indigeni".

Sono passati quasi tre decenni da quando Winmar sollevò la sua maglia e indicò la sua pelle dopo aver subito gli insulti razzisti dei tifosi della squadra avversaria durante una partita del 17 aprile 1993.

In una dichiarazione di venerdì, Winmar ha detto di essere "orgoglioso" di Ugle-Hagan per aver preso posizione e che è giunto il momento per "le nuove generazioni di rafforzare la posizione che ho preso io".

"Sono ancora qui, sono ancora coinvolto nel problema, ma sono passati 30 anni, è come una grande staffetta, è ora di passare il testimone", ha detto Winmar.

Le cose stanno migliorando, con una maggiore consapevolezza, e i bambini vengono educati nelle scuole sul razzismo nello sport e nella società, il che è fantastico".

"Ci sono ancora alcuni che non riescono a controllare i loro atteggiamenti negativi, ma tutto ciò che possiamo fare è continuare a sostenerci a vicenda e continuare a denunciarli".

La AFL ha rilasciato una dichiarazione domenica a sostegno di Ugle-Hagan e ha condannato "il vilipendio razziale di chiunque nella comunità del calcio".

"Il razzismo è imperdonabile e non va mai bene", ha aggiunto.

Fonte: edition.cnn.com