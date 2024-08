La star della WNBA Dearica Hamby ha intentato una causa contro la lega e l' ex squadra per presunti trattamenti durante la gravidanza.

Il ricorso federale arriva dopo che Hamby è stata sottoposta a “atti ripetuti di intimidazione, discriminazione e ritorsione che hanno raggiunto il culmine a gennaio 2023 con il trasferimento di Hamby (alle Los Angeles Sparks) perché la giocatrice titolare era incinta”, ha dichiarato la società in una nota.

Il ricorso chiede danni risarcitori e punitivi non specificati.

La WNBA “non ha preso alcun provvedimento per correggere o affrontare una violazione chiara dei diritti di Hamby” in base alle leggi federali e statali contro la discriminazione, afferma il ricorso presentato in tribunale a Nevada.

La WNBA è “al corrente della causa legale odierna” e i funzionari stanno “esaminando la denuncia”, ha dichiarato un portavoce della WNBA.

La squadra, che si è trasferita a Las Vegas da San Antonio nel 2018 dopo essere stata venduta, non ha risposto alla richiesta di commento di CNN.

Hamby ha giocato per l'organizzazione dal 2015 al 2022, vincendo un titolo WNBA nell'ultima stagione. Ha firmato un contratto biennale di estensione nel giugno 2022, sette mesi prima di essere scambiata, secondo il ricorso.

Hamby ha accusato per la prima volta le Las Vegas Aces di illecito poco dopo essere stata scambiata a gennaio 2023, sostenendo sui social media di essere stata “ingannata, bullizzata, manipolata e discriminata” dalla squadra prima di essere scambiata.

Hamby ritiene di essere stata scambiata a causa della sua gravidanza.

Secondo il ricorso, Hamby ha scoperto di essere incinta a metà luglio 2022, circa tre settimane dopo aver firmato la sua estensione con le Aces, e ha informato l'allenatrice Becky Hammon e altri membri dello staff della squadra all'inizio di agosto 2022. Ha continuato a giocare, ha vinto il campionato WNBA con le Aces a settembre 2022 e due giorni dopo, durante una celebrazione pubblica a Las Vegas, ha annunciato di essere incinta, secondo il ricorso.

“Dopo aver reso pubblica la sua gravidanza, la sig.ra Hamby ha notato cambiamenti significativi nel modo in cui veniva trattata dallo staff delle Las Vegas Aces”, afferma il ricorso.

Intorno al 15 gennaio 2023, secondo la causa, Hammon ha detto a Hamby in una telefonata che Hamby era un “punto interrogativo”, che le Aces “avevano bisogno di corpi” e che Hamby non sarebbe stata pronta a giocare in tempo per la stagione 2023, per cui le partite di precampionato sarebbero iniziate ad aprile.

“In risposta, Hamby ha assicurato a Hammon che era impegnata con la squadra, avrebbe partorito durante la stagione morta e si aspettava di essere completamente pronta per l'inizio dei giochi di precampionato”, afferma il ricorso.

Durante la chiamata, Hammon ha anche “accusato la sig.ra Hamby di aver firmato la sua estensione del contratto conoscendo la sua gravidanza, un'accusa falsa che Hamby ha negato”, e ha detto che lo staff delle Aces credeva “che Hamby si sarebbe ripregnata”, secondo il ricorso.

Secondo la causa, Hamby ha chiesto due volte a Hammon durante la chiamata: “Mi stai scambiando perché sono incinta?”. Hammon ha risposto, secondo la causa: “Cosa vuoi che faccia?”.

“Hammon non ha negato l'accusa che Hamby veniva scambiata perché era incinta”, afferma il ricorso.

CNN ha cercato un commento da Hammon.

A maggio 2023, Hammon ha dichiarato ai reporter: “(La sua gravidanza) non è stato un problema e non è mai stato il motivo per cui abbiamo deciso di trasferire Hamby.

“Abbiamo deciso di trasferire Hamby perché potevamo ottenere tre corpi per il suo contratto... Non è mai stato un problema e non è mai stato il motivo per cui è stata scambiata. Era semplicemente così”.

Allenatore penalizzato dalla WNBA per violazioni delle politiche

Hamby ha dato alla luce suo figlio, Legend, il 6 marzo 2023, secondo il ricorso, e ha partecipato al campo di allenamento delle Sparks il 28 aprile 2023. Ha giocato in tutte le 40 partite della stagione regolare della squadra, secondo la causa.

La WNBA ha indagato sulle affermazioni di Hamby dopo che lei ha presentato una denuncia a gennaio 2023 e ha sospeso Hammon per due partite per aver violato le politiche del lavoro della lega e della squadra. La WNBA ha anche privato le Aces della loro scelta al primo turno del draft del 2025 per i “benefici impermissibili legati al contratto di Hamby”, ma gli avvocati di Hamby affermano che la lega ha rifiutato di rilasciare i dettagli della sua indagine. Una nota stampa del 2023 della lega ha dichiarato che Hammon è stata sospesa per “commenti fatti da Hammon a Hamby in relazione alla recente gravidanza di Hamby”.

“La WNBA, nella sua essenza, è un luogo di lavoro e le leggi federali hanno da tempo protetto le donne incinte dalla discriminazione sul posto di lavoro. Le campionesse del mondo delle Aces hanno esiliato Dearica Hamby per aver concepito e la WNBA ha risposto con un colpetto sulla mano”, hanno dichiarato gli avvocati di Hamby in una dichiarazione del 21 marzo.

“Ogni madre potenziale nella lega è ora messa in guardia che la maternità potrebbe cambiare le prospettive di carriera in una notte. Non può essere giusto in una delle leghe sportive professionistiche femminili più prosperose e dinamiche d'America”.

Il sindacato dei giocatori della WNBA - la WNBPA - ha dichiarato nel 2023 che la gestione della situazione da parte della WNBA “non centra il bersaglio”.

Chiamata a fare un commento sulla causa di Hamby del 21 marzo, la direttore esecutivo della WNBPA, Terri Carmichael, ha dichiarato: “Ribadiamo la nostra posizione precedente che nel 2020 l'accordo collettivo di negoziazione ha concesso ai giocatori genitori protezioni che hanno garantito che diventare genitori non significasse la fine di una carriera.

“È ovvio che queste protezioni non hanno cambiato la natura di questo business. Qualsiasi squadra può scambiare qualsiasi giocatrice per qualsiasi motivo legittimo o senza motivo. Ma quel motivo non può mai essere basato sulla razza, sul genere, sull'orientamento sessuale, sullo status di genitore o sullo status di gravidanza”.

Hamby, che è anche due volte WNBA Sixth Woman of the Year, sta registrando questa stagione 19.2 punti e 7.4 rimbalzi per partita – entrambi tra le statistiche migliori 10 – e è stata votata per la terza volta per l'All-Star Game.

Di recente, Hamby ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi come membro della squadra femminile di 3x3 della nazionale americana. A giugno, ha rinnovato il contratto con le Sparks, rimanendo con la squadra almeno fino al 2025.

“Sono grata di aver trovato una casa a LA con un gruppo di proprietari e un'organizzazione che crede in me e mi ha sostenuto sin dal mio arrivo”, ha dichiarato Hamby in una dichiarazione ufficiale delle Sparks riguardo al rinnovo. “Non vedo l'ora di continuare a costruire con i miei compagni di squadra e riportare le Sparks al livello storico che è stato stabilito”.

