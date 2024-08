La star della Premier League Raheem Sterling guarda avanti alla nuova stagione e torna sui suoi successi

È una storia vecchia come il mondo, soprattutto nel calcio, ma nel caso di Raheem Sterling, 29enne con 82 presenze in nazionale inglese e trascorsi in alcuni dei club più importanti del paese come Liverpool, Manchester City e Chelsea, c'è più di un pizzico di merito in questo viaggio.

Cresciuto a nord-ovest di Londra, con lo stadio di Wembley meta sia metaforica che geografica, il giovane Sterling fu notato dai più grandi club della capitale inglese.

Ma invece di optare per il potentissimo Arsenal, sua madre lo convinse ad andare a Queens Park Rangers, una squadra di categorie inferiori che vive tradizionalmente all'ombra dei suoi più illustri vicini; Sterling, scrivendo su The Players' Tribune nel 2018, disse che "probabilmente è stata la migliore decisione che abbia mai preso. A QPR non mi lasciavano scivolare via."

Ma raggiungere il centro di allenamento vicino all'aeroporto di Heathrow non era l'impresa più facile, poiché Sterling e sua sorella maggiore Lakima dovevano prendere non meno di tre autobus attraverso Londra.

"Tre autobus: il 18 per il 182 per il 140," ricorda Sterling nel suo articolo. "I doppi decks rossi con l'aria degli anni '80 sui sedili. Ci passavamo ore. Partivamo alle 3:15 e tornavamo a casa alle 11 di sera. Ogni. Singola. Giornata."

Viaggio verso il Bridge

Venti anni dopo, il quattro volte campione di Premier League con il Manchester City - senza contare le sei coppe nazionali maggiori - ha intrapreso un altro viaggio, questa volta con il suo attuale club, il Chelsea.

I Blues erano tornati negli Stati Uniti per un tour precampionato e Sterling ha riflettuto sulla vita che il calcio gli ha dato in una conversazione approfondita con CNN Sport's Don Riddell, aprendosi sulla sua carriera, definendola "come una terapia per me."

"Gratissimo," dice a CNN. "A volte devi pizzicarti e sentirti lamentare o deluso, e io torno sempre ai momenti in cui ero un bambino nella mia stanza e pregavo Dio che un giorno, speriamo, questo potesse essere me. ... Sono molto fortunato a vivere quel sogno e continuare a godermelo e amare ogni minuto."

Il Chelsea inizia la nuova stagione con un nuovo allenatore: l'italiano Enzo Maresca che sostituisce Mauricio Pochettino, nonostante l'argentino abbia ottenuto risultati decenti nella parte finale della stagione - una sola sconfitta nelle ultime 15 partite di campionato del Chelsea, inclusi cinque vittorie consecutive per garantire il calcio europeo.

Da quando è stato acquistato da Thomas Tuchel nell'estate del 2022, Sterling è al suo sesto allenatore del Chelsea - inclusa la partita unica seguita dall'allenatore ad interim Bruno Salter.

Sterling ha mostrato lampi di genio durante il suo periodo a Stamford Bridge e rimane in grado di trasformare qualsiasi partita, ma spera che la stabilità fuori dal campo possa andare di pari passo con l'eccellenza costante sul campo.

"Sono stati, di nuovo, due anni movimentati," dice Sterling. "Ma uno a cui sono super impegnato, che otterrà i risultati che mi aspettavo.

"È stato un viaggio movimentato, ma vedo la visione e vedo noi che facciamo il prossimo passo e ora Really challenging for stuff - slowly but surely."

Esordio casalingo importante

Il primo passo è in casa questa domenica contro il quattro volte campione della Premier League, il Manchester City, un club che Sterling conosce meglio di molti altri.

L'attaccante ha segnato in questa partita lo scorso anno, che è stata probabilmente la partita della stagione. Le squadre hanno pareggiato 4-4 in una partita frenetica che aveva più a che fare con il ritmo del basket che con il calcio normale.

Lo scorso novembre, l'ultimo gol in questa classica istantanea è stato segnato dal dischetto dal compagno di Sterling Cole Palmer nei minuti di recupero. Il giovane inglese è stato considerato superfluo da Pep Guardiola nel 2023, quindi ha fatto lo stesso viaggio a Londra di Sterling. Una stagione dirompente per Palmer è seguita perboth club e nazionale, ma quanto di sé stesso vede Sterling in Palmer?

"Penso che sia un individuo, una persona, un giocatore top," dice Sterling del 22enne. "Appena l'ho visto a City, ho capito che aveva tutti gli strumenti per raggiungere il livello più alto, quindi per me non è stata una sorpresa vedere di cosa è capace.

"Ma penso che, conoscendolo, resti umile, continua a lavorare. Penso che sia la cosa più importante nel calcio. Non credo che il lavoro finisca e so che è una persona che vuole sempre di più."

Se sembra che Sterling stia canalizzando il suo lato Guardiola, potrebbe esserci più di tanto in quello che sembra. Quando gli viene chiesto se c'è un pezzo di consiglio da ricordare da uno dei tanti allenatori illustri che ha avuto negli ultimi dieci anni, Sterling menziona il City boss.

"Penso che fosse il messaggio di dormire, mangiare, respirare calcio," ricorda Guardiola di avergli detto. "E come puoi vedere da come è lui e quanto è stato di successo, è il motto - non solo calcio, qualsiasi aspetto della tua vita. Se vuoi qualcosa e la stai facendo, devi essere dentro e avere tutta la tua energia e il tuo processo mentale su quello."

Sul campo e fuori, Sterling cerca di prendere sul serio questo consiglio. Quando si sveglia, il calcio gli viene subito in mente: "Il primo pensiero è di solito svegliare i bambini, prepararli per la scuola, e poi subito calcio." La ripetizione nella sua vita - ha fatto la stessa colazione a base di uova e toast per gli ultimi otto anni - lo tiene concentrato sul compito

Riconoscendo a CNN Sport che i media britannici hanno scritto quasi eccessivamente su di lui, Sterling è in grado di riflettere sui titoli in modo misurato mentre entra nella fase finale della sua carriera.

“Invecchiando, guardi indietro alle cose e probabilmente ce ne sono state alcune che, conoscendo la cultura inglese, non erano in linea con essa”, osserva. “Quindi ci sono sicuramente cose che, guardando indietro ora, probabilmente non erano in linea con la cultura inglese”.

Sterling continua, parlando a bassa voce ma con il suo messaggio che arriva forte e chiaro: “A volte è difficile, ma alla fine dei conti, guardiamo le cose e le consideriamo 10 volte peggiori di quanto non siano e ci concentriamo su cose che non puoi controllare.

“E penso che la cosa più bella nel calcio sia che sei tu ad avere il controllo. Quindi quando sei su quel campo da calcio, sei tu ad avere il controllo. Quindi penso che sia sicuramente qualcosa che ho imparato negli ultimi anni della mia carriera, e cioè non concentrarsi su ciò che non si può controllare”.

Quando finalmente appenderà gli scarpini al chiodo, Sterling dice che la famiglia e il calcio rimarranno sempre a portata di mano. Sembra evidente che l’uomo di Chelsea ha dedicato qualche pensiero ai suoi prossimi passi.

“I miei ragazzi sono la mia principale preoccupazione, anche ora, è quella di fornire loro quante più informazioni possibili con le mie esperienze di vita e di calcio, per prepararli al mondo reale”, afferma.

“Se potessi avere una parte nel calcio, sarebbe sicuramente qualcosa lungo quelle linee, aiutare i giovani a trovare il loro percorso nel gioco. È qualcosa che mi dà gioia”.

“Quanto ti piace essere un papà?”, gli viene chiesto.

“È la sensazione migliore del mondo”, risplende. “È come avere l’opportunità di plasmare e modellare un individuo per avere un’influenza positiva sulla società. Non credo ci sia un ruolo migliore che si possa avere”.

Nella sua conversazione con CNN Sport, Sterling ha definito il calcio “come una terapia per me”. Durante il suo periodo al QPR, ha menzionato che il club non gli ha mai permesso di fallire.

Mentre Sterling si prepara per una nuova stagione con il Chelsea, spera che la stabilità fuori dal campo possa andare di pari passo con l’eccellenza costante dentro di esso. Pensa che l’ambiente giusto possa aiutarlo a raggiungere questo obiettivo, come aveva fatto al QPR.

Leggi anche: