La star della NHL Gaudreau e il suo fratello subiscono un incidente stradale con un veicolo

News shockanti per i Columbus Blue Jackets e per l'NHL: il sette volte All-Star Johnny Gaudreau è venuto a mancare. La squadra dell'Ohio ha reso noto il triste evento. "I Columbus Blue Jackets sono sconvolti e addolorati da questa tragedia incomprensibile", si legge nella dichiarazione. Gaudreau ha perso la vita in un incidente, insieme al fratello minore Matthew.

Johnny (31) e Matthew Gaudreau (29) erano a quanto pare in bicicletta vicino alla loro città natale di Salem, nel New Jersey, quando sono stati investiti da un'auto giovedì sera. Il conducente di un Jeep è sospettato di aver tentato di sorpassare un SUV sulla destra dopo che questo aveva ceduto il passo ai Gaudreau. Il conducente è sospettato di essere sotto l'influenza di sostanze. Le indagini sono in corso.

"L'amore contagioso di Johnny per il gioco"

Gaudreau, affettuosamente chiamato "Johnny Hockey", ha giocato undici stagioni nella NHL, passando nove anni con i Calgary Flames e due con i Blue Jackets. I Flames hanno selezionato il giocatore statunitense nel 2011 alla posizione 104. "Questa perdita straziante ci lascia senza parole. Johnny è stato e sarà sempre un membro amatissimo della famiglia dei Flames e adorato a Calgary", hanno scritto i Canadians sui social media.

"Johnny non era solo un fenomenale giocatore di hockey, ma soprattutto un marito amorevole, padre, figlio, fratello e amico. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla moglie Meredith, ai suoi figli Noa e Johnny, ai suoi genitori, alla sua famiglia e ai suoi amici per la improvvisa perdita di Johnny e Matt", hanno scritto i Blue Jackets.

Il Commissario dell'NHL Gary Bettman si unisce al cordoglio. "L'amore contagioso di Johnny per il gioco e le sue straordinarie abilità sul ghiaccio gli hanno valso il soprannome di 'Johnny Hockey', ma era molto di più di un incredibile giocatore di hockey", si legge in una dichiarazione ufficiale della lega. "Piangiamo insieme ai suoi compagni di squadra, ai membri dei Blue Jackets e dei Flames, ai suoi numerosi amici nel mondo dell'hockey e ai numerosi fan in tutto il mondo, per i quali ha creato momenti indimenticabili sul ghiaccio e fuori".

