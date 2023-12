La star del tennis Nick Kyrgios tiene una conferenza stampa piena di imprecazioni dopo essere stato fischiato a bordo campo

Lo schietto australiano è stato costretto a ritirarsi in anticipo dal suo match di primo turno contro Ugo Humbert a causa di un infortunio al polso, avendo già perso il primo set.

Kyrgios, campione uscente ad Acapulco, è rimasto in campo per poco più di 30 minuti prima di segnalare che non poteva continuare a giocare.

Era la prima volta che il ventiquattrenne scendeva in campo dopo aver raggiunto il quarto turno degli Australian Open a gennaio.

Kyrgios ha imprecato più volte in una conferenza stampa dopo la partita quando gli è stato chiesto della reazione del pubblico.

"Non sono in salute. Ho provato a venire qui, ho provato a giocare. Mi sono occupato dei media per il torneo e ho dato una mano", ha detto.

"Ho cercato di giocare, di dare ai tifosi un po' di tennis e poi sono stati irrispettosi".

Kyrgios è stato messo in libertà vigilata dall'ATP l'anno scorso, dopo che l'organo di governo del tennis maschile ha individuato uno schema legato all'abuso verbale nei confronti di ufficiali di gara e spettatori.

Tuttavia, la stella del tennis sembrava aver svoltato a Melbourne dopo aver prodotto un tennis scintillante nel suo cammino verso il quarto turno.

Si è anche guadagnato il plauso per aver raccolto fondi e sensibilizzato l'opinione pubblica sugli incendi mortali che hanno colpito l'Australia all'inizio dell'anno.

Fonte: edition.cnn.com