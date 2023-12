La star del tennis Nick Kyrgios ha trovato "difficile" concentrarsi sulla partita in seguito alle accuse di aggressione

L'australiano, che ha battuto il cileno Cristian Garín in un set diretto per raggiungere le semifinali, è stato convocato in tribunale il mese prossimo a Canberra dopo aver presumibilmente aggredito la sua ex fidanzata alla fine dello scorso anno, secondo quanto riportato dalle notizie australiane.

Interrogato sull'incidente dopo l'ultima vittoria, Kyrgios ha detto che gli era stato consigliato di non parlare apertamente del caso, ma che era intenzionato a raccontare la sua versione della storia.

"Ovviamente ho molti pensieri, molte cose da dire, la mia versione dei fatti", ha detto ai giornalisti.

"Ovviamente i miei avvocati mi hanno consigliato di non poter dire nulla in questo momento.

"Capisco che tutti vogliano chiedere informazioni e tutto il resto, ma non posso dirvi molto al momento".

Dopo i suoi teatrini all'inizio del torneo - che hanno causato una multa e hanno portato Stefanos Tsitsipas a dire che l'australiano ha un "lato malvagio" del suo carattere - il match di Kyrgios nei quarti di finale è stato più tranquillo e il 27enne si è affidato alla sua abilità e alla sua mentalità per raggiungere la sua prima semifinale in un Grande Slam.

La notizia della convocazione in tribunale è stata diffusa un giorno prima che il giocatore scendesse in campo sull'erba e, dopo aver detto che la cosa non lo aveva colpito, Kyrgios ha affermato che è stato difficile.

"Non mi ha influenzato per niente, ad essere onesti", ha detto. "Ovviamente, vedendolo - sono solo umano.

"Ovviamente ho letto qualcosa in merito e ovviamente tutti gli altri si sono posti delle domande. È stato difficile. È stato difficile concentrarsi sulla missione da compiere.

"Oggi si trattava dei quarti di finale di Wimbledon. So che in fondo era quello a cui ero preparato. Non ha influito affatto sulla mia preparazione.

"Sapevo di essere rimasto fedele a me stesso e di aver dato il meglio di me oggi".

L'avvocato Jason Moffett, che rappresenterebbe Kyrgios, ha dichiarato al Canberra Times, che ha riportato per primo la notizia, di essere stato informato della citazione in tribunale, che era "nel contesto di una relazione domestica".

"La natura delle accuse è seria e il signor Kyrgios le prende molto sul serio", ha dichiarato Moffett al Canberra Times.

"Dato che la questione è di fronte al tribunale... non ha commenti da fare in questa fase, ma in tempo utile pubblicheremo un comunicato stampa", ha aggiunto Moffett.

In seguito alla notizia che Kyrgios è stato ufficialmente accusato, il suo legale ha chiarito in una dichiarazione inviata alla CNN: "Al momento, le accuse non sono considerate come fatti dalla Corte e il signor Kyrgios non è considerato accusato di un reato fino alla prima udienza.

"Fino a quando la Corte non accetterà formalmente che la Procura procederà con un'accusa, e che l'accusa davanti alla Corte sarà applicata alla persona citata a comparire, potrebbe essere fuorviante per il pubblico descrivere la citazione in qualsiasi altro modo che non sia un'ingiunzione formale a comparire per affrontare le accuse, la cui natura precisa non è certa al momento né confermata né dalla Procura né dal signor Kyrgios".

Kyrgios affronterà venerdì Rafael Nadal nella semifinale di Wimbledon.

Amy Woodyat e Matt Foster della CNN hanno contribuito alla stesura del servizio.

