La star del tennis Naomi Osaka inizia a allenarsi con il precedente mentore di Serena Williams, mostrando riserve iniziali.

Osaka ha recentemente fatto squadra con l'ex allenatore di Williams, Patrick Mouratoglou, e ha iniziato la loro collaborazione con una vittoria al China Open, battendo Bronzetti dall'Italia in due set.

Mouratoglou ha una storia di gestione di talenti di primo livello, avendo guidato Williams a 10 titoli del Grande Slam e una carriera completa di quattro titoli del Grande Slam e una medaglia d'oro olimpica. Ha anche lavorato con giocatori di tennis maschili di spicco come Tsitsipas e Rune.

Inizialmente, Osaka era riluttante a collaborare con Mouratoglou a causa della sua immagine di alto profilo e della sua associazione con Serena. Tuttavia, dopo averlo incontrato, avergli parlato e aver giocato con lui, ha riconosciuto le sue abilità di allenatore e ha espresso gratitudine per la sua disponibilità a intraprendere questo progetto.

"La sua fama mi ha reso un po' diffidente all'inizio", ha rivelato ai giornalisti. "Non ero sicura se fosse un buon allenatore o se allenasse solo Serena. Ma dopo aver interagito con lui, posso assicurarti che è un ottimo allenatore".

Ha ammesso di sentirsi ancora un po' nervosa intorno a lui e spesso distoglie lo sguardo quando lui la guarda. Si sente di aver bisogno di più tempo per costruire un legame più forte con lui.

Dopo la sua maternità, Osaka ha ripreso la sua carriera tennistica all'inizio di quest'anno e attualmente si trova al 73º posto nella classifica mondiale. Ha avuto alcuni momenti di successo in questa stagione, come la vittoria del suo primo titolo del Grande Slam in quattro anni e la partecipazione ai quarti di finale di un evento WTA 1000.

Tuttavia, la vita di ritorno sul campo non è stata tutta rose e fiori. Ha ammesso in un post su Instagram di aver sperimentato una disconnessione con il suo corpo e di aver mancato colpi che non avrebbe dovuto mancare.

Ora, spera che la sua associazione con Mouratoglou possa aiutarla a riguadagnare la sua posizione precedente al vertice del tennis.

"Preferisco le relazioni a lungo termine a quelle a breve termine", ha condiviso. "Mi piace il suo stile di allenamento e penso che sia un prospetto eccitante lavorare con lui".

Il nuovo allenatore di Osaka, Mouratoglou, ha un ricco background nel tennis, avendo allenato stelle del tennis come Williams a vincere 10 titoli del Grande Slam. Ora Osaka si diverte a giocare a tennis con il suo allenatore, avendo recentemente trionfato al China Open, battendo Bronzetti.

Leggi anche: