- La star del jazz Pat Metheny:

La vita di un musicista in tournée può essere faticosa per molti, ma per il chitarrista jazz Pat Metheny, che compie 70 anni oggi, è il suo stile di vita preferito, come ha rivelato all'Agenzia Telegrafica Tedesca. "È più facile per me della vita civile. Devo solo suonare al meglio delle mie capacità la sera, ci sono abituato - e così mi arrangio."

Mentre il chitarrista pluripremiato ha trascorso gran parte della sua vita in tournée, apprezza anche la sua famiglia con tre figli. "Quello che conta è trovare l'equilibrio", dice, e sembra averlo trovato sia nella sua vita privata che professionale.

La sua reputazione come chitarrista non potrebbe essere migliore: a 14 anni ha vinto un prestigioso concorso di chitarra, a 15 ha suonato con i jazzisti di Kansas City, a 18 era insegnante di chitarra all'Università di Miami e un anno dopo alla rinomata fabbrica di talenti, il Berklee College Of Music di Boston.

39 nomination ai Grammy e 20 Grammy Awards

Metheny ha suonato con leggende del jazz come Herbie Hancock, Gary Burton e Michael Brecker, ma anche con atti di pop e folk - come Joni Mitchell, Bruce Hornsby e David Bowie. Pat Metheny ha pubblicato oltre 30 album solisti e una dozzina di album con il suo Pat Metheny Group, che guida.

Le 39 nomination ai Grammy e i 20 Grammy Awards indicano l'artista dai capelli lunghi come uno dei musicisti più di successo di tutti i tempi. Ma Metheny non si monta la testa: "Sono certo grato per questi premi", dice. "Ma la realtà è che abbiamo avuto musicisti come Bach - e nessuno si avvicina a quel livello."

Nuovo album recentemente pubblicato

La sua vicinanza alla musica classica è evidente anche nel suo nuovo album "MoonDial" (BMG), uscito alla fine di luglio. Su di esso, interpreta 13 composizioni straniere e proprie su una chitarra baritona appositamente costruita - grande musica strumentale in cui jazz, latino, classico, evergreen dei Beatles e melodie del Great American Songbook trovano un denominatore comune.

Ma Metheny probabilmente protesterebbe ora, perché non gli piacciono i cassetti di stili standardizzati. "La musica è una cosa grande", dice. "Se qualcuno è creativo, non importa in che forma, mi sento attratto da esso. Le classificazioni di genere sono completamente irrilevanti per me."

Così non ha esitato nel 1984 quando ha registrato la canzone "This Is Not America" con David Bowie. L'incontro con il pop inglese eccentrico lo fa ancora svenire 40 anni dopo: "Bowie era una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato. Era brillante. Guardarlo lavorare e cantare era un'esperienza estremamente arricchente."

Non ci sarà una festa per il compleanno importante

Guarda con la sua solita calma al suo prossimo compleanno. Non ha "nulla a che fare con una festa". E il numero 70 non può scioccarlo.

"È divertente", dice allegramente, "quando avevo 18 anni, il nostro batterista Bob Moses mi chiamava 'Methusalem'. Per lui, ero super-vecchio a 18 anni. E oggi, probabilmente sono incredibilmente immaturo a 70 anni."

