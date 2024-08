- La star del cinema e la rinuncia all' università prima dell' età media è morta a 82 anni.

L'attore statunitense Robert Logan è morto. Come confermato dal figlio Anthony alla rivista People il mercoledì, l'astro del cinema è deceduto per cause naturali il 6 maggio a Estero, in Florida. Robert Logan aveva 82 anni. Il pubblico tedesco potrebbe ricordarlo meglio come Skip Robinson, l'uomo di famiglia in tre film hollywoodiani degli anni '70 che hanno lasciato la città per la vita selvaggia. In questo modo, Logan ha incarnato il sogno di una vita più semplice e felice per generazioni di ribelli.

Dal figlio di un banchiere all'attore della vita all'aria aperta

Logan è nato il 29 maggio 1941 a Brooklyn. Cresciuto a Los Angeles con il padre Frank, un banchiere, e la madre Catherine, era uno dei sette figli. Come studente, Logan ha ricevuto una borsa di studio per il baseball all'Università dell'Arizona, dove è stato notato dalla Warner Brothers. Questo ha portato al suo primo ruolo importante, interpretando J.R. Hale, il parcheggiatore che parla slang, nella serie crime ABC "77 Sunset Strip" dal 1961 al 1963. Tuttavia, è stato il suo ruolo di un uomo della vita all'aria aperta che volta le spalle alla civiltà a portare Logan alla fama mondiale.

Successo mondiale con i film "Swiss Family Robinson"

Negli anni '70 rivoluzionari, molte persone sognavano di lasciare la città per vivere nella natura selvaggia sconosciuta. Logan ha portato questo sogno sul grande schermo in "Swiss Family Robinson" (1975), dove ha interpretato Skip Robinson, un uomo di famiglia che vende tutto e si trasferisce dalla Los Angeles alla vita selvaggia. La famiglia costruisce una capanna di legno vicino a un lago e vive il loro sogno di una vita più semplice, più vicina ai veri valori della natura. Il film ha risuonato con il pubblico di tutto il mondo e sono seguiti due sequel nel 1978 e nel 1979.

"Incarnazione dell'amore per la famiglia"

Logan ha vissuto la sua vita secondo i valori che ha rappresentato nei suoi film più famosi. La sua famiglia lo ha descritto come l'"incarnazione dell'agape, l'amore per la famiglia". Hanno espresso la loro gratitudine per averlo conosciuto. Oltre ai film "Swiss Family Robinson", il pubblico tedesco potrebbe riconoscere Logan nel film di guerra del 1969 "Il ponte di Remagen", dove ha interpretato un soldato americano. Logan è sopravvissuto dai suoi quattro fratelli, dalla moglie Alina, dai due figli e dalle tre nipoti.

