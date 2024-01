La star del calcio spagnolo Jennifer Hermoso testimonia nell'ambito dell'inchiesta per violenza sessuale contro Luis Rubiales

Il bacio è stato trasmesso in tutto il mondo mentre i giocatori della Spagna facevano la fila per ricevere le medaglie e le congratulazioni di importanti personalità politiche e calcistiche dopo la vittoria dello scorso agosto.

Rubiales, allora presidente della Federcalcio spagnola, fu visto baciare Hermoso sulle labbra e poi darle due schiaffi sulla schiena, scatenando un'immediata protesta in Spagna e a livello internazionale per il consenso.

Rubiales aveva descritto il bacio come "reciproco" - un'affermazione che Hermoso ha negato, dicendo di non aver acconsentito e di non essere stata rispettata.

Rubiales si è dimesso da presidente della federazione lo scorso settembre in seguito a settimane di pressioni e ora rischia un potenziale processo per le sue presunte azioni.

Il giudice istruttore Francisco de Jorge sta esaminando le prove presentate in tribunale per stabilire se il caso debba essere portato a processo.

La procura nazionale spagnola ha rilasciato una dichiarazione dopo l'udienza a porte chiuse di martedì, affermando che Hermoso "ha ratificato ciò che aveva (precedentemente) dichiarato ai pubblici ministeri".

"Il bacio è stato inaspettato e non è mai stato consensuale. In seguito a questo incidente, la situazione vissuta dalla vittima, sia durante il volo di ritorno in Spagna sia durante il soggiorno a Ibiza, per mano degli indagati, è stata una molestia che ha alterato la sua vita normale, producendo una situazione di agitazione e tristezza", si legge nella dichiarazione.

Fuori dal tribunale, Hermoso ha detto ai giornalisti che "tutto è andato bene" e che spera che il caso continui il suo corso.

"E vi ringrazio per il sostegno che avete dimostrato molte volte nei miei confronti, e che tutto vada alla grande per voi", ha detto Hermoso.

Rubiales deve affrontare due accuse, per presunta violenza sessuale e per presunta coercizione, per aver in seguito fatto pressione su Hermoso affinché dicesse che il bacio era consensuale, ha dichiarato un procuratore del tribunale nazionale alla CNN a dicembre.

Altri tre uomini, tra cui l'ex allenatore della squadra femminile e altri due funzionari della federazione, devono affrontare un capo d'accusa ciascuno per presunta coercizione, secondo il procuratore.

Rubiales e gli altri tre accusati hanno negato le accuse contro di loro in precedenti testimonianze davanti al giudice negli ultimi mesi, ha detto il servizio d'accusa del tribunale in precedenti dichiarazioni dopo le rispettive udienze.

La FIFA, l'organo di governo mondiale del calcio, a ottobre ha bandito Rubiales da "tutte le attività legate al calcio" per tre anni, e lui ha promesso di fare ricorso.

Fonte: edition.cnn.com