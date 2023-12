La star del calcio Megan Rapinoe esorta alla responsabilità dopo che un'indagine ha rilevato abusi sistemici e cattiva condotta nel gioco femminile

Pubblicato lunedì, il rapporto - guidato dall'ex procuratore generale ad interim Sally Yates - si basa su oltre 200 interviste e rivela che la National Women's Soccer League (NWSL), sotto la USSF (US Soccer Federation), non è riuscita a fornire un ambiente sicuro alle giocatrici.

"Per quanto possa sembrare malato, mi sembra che siamo abituate a doverci occupare di molto di più della pianificazione del gioco e delle tattiche. Sento che abbiamo un'incredibile capacità di farci carico di così tante cose", ha detto Rapinoe ai giornalisti a Londra giovedì.

A Rapinoe, che gioca a livello professionistico per l'OL Reign della NWSL, è stato chiesto cosa ne pensa delle ripercussioni sulla responsabilità dopo la pubblicazione del rapporto.

"Queste persone sono in posizioni che hanno delle responsabilità e non le hanno rispettate. Non hanno protetto per niente i giocatori, anno dopo anno, dopo anno. Mi sembra impossibile esagerare nel dire che ogni singolo anno qualcuno ha detto qualcosa su diversi allenatori della lega e su diversi ambienti", ha detto.

"Nessuna di queste persone ha dimostrato di meritare di stare in questo bellissimo gioco".

Rapinoe ha detto di aver attinto ad anni di esperienza per affrontare argomenti scomodi come la disparità di retribuzione, la disuguaglianza e gli abusi sistemici.

Alla domanda su una risposta globale alle denunce di abusi, Rapinoe ha risposto: "Avere un qualche tipo di politica in atto - non c'è assolutamente nulla che renda qualcuno responsabile di questo. È difficile ritenere le persone responsabili anche quando c'è qualcosa in vigore.

Quindi, che sia a livello di FIFA o di confederazioni, è davvero importante avere almeno queste politiche, o avere linee telefoniche dirette a cui le persone possano fare rapporto, o sistemi di segnalazione che abbiano un po' di forza e che siano effettivamente reali e non vengano semplicemente gettati nel dimenticatoio".

"Dal punto di vista della FIFA, in qualità di custode del gioco, penso che abbia la responsabilità di fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che ogni giocatore si trovi in un ambiente sicuro quando vuole giocare".

Il rapporto arriva circa un anno dopo che la lega è stata gettata nel caos a seguito di un rapporto di The Athletic che descriveva in dettaglio le accuse di coercizione sessuale e cattiva condotta nei confronti di Paul Riley, che ha allenato tre franchigie NWSL per otto stagioni.

È stato licenziato dalle North Carolina Courage dopo che The Athletic ha citato giocatori che hanno dichiarato che per anni Riley ha usato la sua influenza e il suo potere per molestare sessualmente i giocatori e, in un caso, per costringere una giocatrice a fare sesso con lui.

Riley ha negato le accuse contenute nel rapporto dell'Athletic. La CNN non è riuscita a contattare Riley per un commento.

In seguito al rapporto dell'Athletic, l'allora commissario della NWSL Lisa Baird si è dimessa e la lega ha annullato tutte le partite previste per quel fine settimana.

Alla fine dell'anno, la metà delle squadre del campionato si era separata dai propri allenatori in seguito alle lamentele dei giocatori, si legge nel rapporto Yates.

