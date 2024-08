- La star del cabaret Richard Rogler e' morta.

Era una delle figure più importanti della scena del cabaret tedesco: Richard Rogler è morto. Aveva 74 anni, come ha annunciato la sua famiglia martedì a Colonia. Rogler, il primo conduttore della popolare serie WDR "Picchi di Mezzanotte", era considerato un pioniere dell'arte politica del palcoscenico. Secondo i resoconti, il nativo di Colonia è morto domenica.

Il vincitore del Premio Grimme Rogler, originario dell'Alta Franconia, ha iniziato la sua carriera nel 1974 con il teatro per bambini e poi ha svolto con Heinrich Pachl come duo "Il vero Anton". Dal 1986, è stato in scena con programmi solisti.

Per decenni, ha raggiunto un vasto pubblico in tutta la Germania con numerosi programmi di successo e ha ricevuto più volte il Premio tedesco del cabaret prima di ritirarsi dalle attività itineranti nel 2018. Rogler apparteneva all'ensemble "Scheibenwischer" e ha anche moderato i programmi televisivi della radiotelevisione pubblica "Serata sociale", "Cabaret infuocato di Rogler" e "Libertà di Rogler".

In un necrologio, la sua famiglia ha detto che Rogler aveva unito in modo unico "energia inesauribile, abilità recitative, sacro furore e profondo amore per i suoi personaggi per intrecciare teatro e cabaret, grande teatro del mondo e piccola arte, attualità politica e abissi umani in una forma completamente nuova".

Il suo collega del cabaret Wilfried Schmickler lo ha omaggiato come un "gigante modello". "È stata una rivelazione per me quando l'ho visto per la prima volta sul palcoscenico", ha detto Schmickler all'agenzia di stampa tedesca a Colonia. "Stare sul palcoscenico con un tale naso, esprimere la propria opinione così fieramente e puntualmente".

Il "umorismo disinvolto e l'abilità nel presentare le cose" di Rogler lo avevano affascinato, ha detto il 69enne che appariva regolarmente a "Picchi di Mezzanotte". "Ha influenzato me e molti altri artisti del cabaret in modo duraturo".

In un'intervista del 2015 alla dpa, Rogler ha detto: "Non mi sento niente di speciale, sono un democratico nel cuore e ho sempre operato secondo il principio: se qualcuno si sente attaccato o offeso, non deve preoccuparsi, perché il prossimo arriverà tra dieci minuti".

