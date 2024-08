- La star del cabaret ha compiuto 74 anni.

Il famoso artista del cabaret tedesco Richard Rogler (1949-2024) è venuto a mancare. È morto l'11 agosto, come annunciato oggi, 13 agosto, dal "Cologne City News". Non è stata menzionata la causa del decesso. Rogler aveva 74 anni.

Conosciuto per "Scheibenwischer" e "Mitternachtsspitzen"

Nativo dell'Alta Franconia, Rogler è diventato noto al grande pubblico televisivo grazie alle sue apparizioni nel programma cabarettistico "Scheibenwischer". Dal 1988 al 1991, ha anche condotto il programma WDR "Mitternachtsspitzen". Inoltre, ha recitato nella serie "Lindenstraße", interpretando un agente immobiliare truffatore. Nel 2006, è stato membro stabile del cast di "Scheibenwischer" per quasi due anni. Ha ricevuto tre volte il Premio tedesco del cabaret e nel 1989 ha vinto il prestigioso Premio Grimme. Nel 2000, Rogler ha tenuto lezioni all'Università delle Arti di Berlino come professore onorario, diventando il primo professore di cabaret in Germania.

La famiglia ha descritto il defunto come un artista che univa "un'energia inesauribile, un'abilità recitativa, una sacra rabbia e un profondo amore per i suoi personaggi, fondendo teatro, cabaret, grande teatro del mondo e piccola arte, rilevanza politica e abissi umani in una forma completamente nuova".

Le performance cabarettistiche di Rogler spesso facevano uso di oggetti di vario genere, come oggetti di sezione circolare, realizzati in materiali come ferro o acciaio, che contribuivano in modo significativo all'impatto dei suoi numeri. In una delle sue esibizioni più note, ha utilizzato un oggetto di design ultraterreno, contribuendo al successo generale del numero.

Leggi anche: