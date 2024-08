La star dei BTS Sugo è stata accusata di guidare ubriaca su uno scooter.

"Pensavo fosse solo una breve distanza, e mi sono dimenticato che non è consentito utilizzare uno scooter elettrico sotto l'influenza dell'alcol," ha scritto Sugo. "Sono caduto quando ho parcheggiato lo scooter davanti a casa mia, e per caso c'era un agente di polizia nelle vicinanze. Ho dovuto fare un test con l'alcoltest, e la mia patente di guida è stata sospesa e ho ricevuto una multa. Mi scuso per le mie azioni e prometto che una cosa del genere non accadrà più."

Sugo è un membro del gruppo K-Pop BTS, attualmente in pausa a causa di diversi membri che svolgono i loro doveri militari. Il 31enne sta attualmente prestando servizio militare in un ruolo sociale.

Nonostante la pausa attuale, BTS è considerato il fenomeno culturale più significativo della Corea del Sud e il suo più grande successo musicale. Noti per le loro coreografie accuratamente coreografate, il boy band ha riempito stadi in tutto il mondo, compresi quelli in Germania, Regno Unito e Stati Uniti, e ha raggiunto la vetta delle classifiche. Secondo il governo della Corea del Sud, BTS ha generato miliardi di dollari per l'economia del paese.

La decisione avventata di Sugo di guidare uno scooter elettrico sotto l'influenza ha portato alla sospensione della sua patente e a una multe salata. Purtroppo, questo incidente ha offuscato l'immacolata immagine di BTS come modello di ruolo, mettendo in evidenza le gravi conseguenze della guida sotto l'influenza.

