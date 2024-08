- La star americana Usher sta rimandando il tour.

Solo poche ore prima dell'inizio previsto del suo "Past Present Future" tour mondiale, il cantante statunitense Usher ("Yeah!") ha annullato il suo primo concerto ad Atlanta (Stato americano della Georgia). Ha deciso di rimandare la sua esibizione perché non si sentiva al meglio fisicamente, come ha annunciato sui suoi canali social. Il suo corpo aveva bisogno di un momento per "riposare e guarire". Ha promesso di rimediare e di esserci al 100% per i suoi fan. Non ha fornito ragioni specifiche per la cancellazione all'ultimo minuto. Solo due giorni prima, aveva dato un assaggio della sua esibizione prevista ad Atlanta.

Secondo il programma del tour, i prossimi concerti sono previsti per venerdì e sabato ad Atlanta. Fino alla fine di novembre sono previsti decine di spettacoli negli Stati Uniti e in Canada. Il "Past Present Future" tour mondiale proseguirà poi in Europa dalla fine di marzo 2025, con tappe a Londra, Parigi e Amsterdam. Il musicista R&B ha anche in programma tre concerti a Berlino per l'inizio di maggio.

Lo scorso anno ha tenuto otto concerti a Parigi e prima ancora il suo ultimo tour in Europa risale al 2015. Lo scorso febbraio ha suonato durante lo show dell'intervallo del Super Bowl e ha anche pubblicato il suo nuovo successo "Coming Home".

Nonostante la cancellazione del suo concerto di apertura, Usher ha assicurato ai fan che sarebbe tornato ad Atlanta con tutta l'energia una volta che il suo corpo si fosse riposato e guarito. Il "Past Present Future" tour mondiale prevede numerosi concerti negli Stati Uniti e in Canada, inclusi futuri spettacoli ad Atlanta, Boston e Toronto.

