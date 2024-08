- La star americana Usher rinvia altri concerti a causa di un infortunio

A causa di un infortunio al collo, il cantante statunitense Usher ("Yeah!") ha dovuto cancellare diversi concerti all'ultimo momento. Si è fatto male al collo all'inizio della settimana durante le prove per la sua serie di concerti e ha annunciato la notizia sui suoi canali social. Inizialmente, sperava di essere in forma per l'inizio del tour grazie alla fisioterapia e alle cure mediche. Tuttavia, i medici gli hanno ora consigliato di non esibirsi questa settimana, come ha spiegato il 45enne.

Usher ha considerato la prognosi dei medici secondo cui avrebbe potuto iniziare il suo tour nella capitale statunitense Washington il prossimo martedì (20 agosto) come "buone notizie".

Poche ore prima dell'inizio previsto del suo tour mondiale "Past Present Future", Usher ha dovuto cancellare il suo primo concerto ad Atlanta, in Georgia, mercoledì. Il suo corpo aveva bisogno di "un momento per riposare e guarire", ha detto, promettendo di recuperare e esserci per i suoi fan al 100%. Ora, altri due concerti ad Atlanta previsti per venerdì e sabato sono stati cancellati. Usher ha intenzione di rimandare tutte e tre le esibizioni a dicembre.

Il tour, che proseguirà in Europa a partire dalla fine di marzo 2025, include tappe a Londra, Parigi e Amsterdam. Usher ha anche tre concerti previsti a Berlino a inizio maggio. Lo scorso anno ha tenuto otto concerti a Parigi e il suo ultimo tour in Europa risale al 2015. A febbraio ha suonato durante l'intervallo del Super Bowl e ha pubblicato il suo nuovo successo "Coming Home".

I fan aspettavano con ansia i concerti di Usher, ma a causa del suo infortunio al collo, diversi spettacoli sono stati cancellati. Nonostante la cancellazione dei concerti ad Atlanta, Usher ha assicurato ai suoi fan che li avrebbe recuperati a dicembre.

