I due giocatori della nazionale tedesca di calcio, David Raum e Benjamin Henrichs, rimpiangerebbero la partenza del campione europeo spagnolo Dani Olmo dall'RB Lipsia. "Se se ne va, sarebbe una grande perdita", ha detto Raum in un round con i media dopo l'allenamento con la squadra della Bundesliga sassone. "È un top player. Ovviamente, vuoi sempre che sia in squadra". Ma se si trasferisse al FC Barcelona, sarebbero anche felici per Olmo: "Perché sarebbe il passo giusto per lui".

Secondo i rapporti, il Barcellona pagherebbe circa 60 milioni di euro di commissioni di trasferimento. Il 26enne è il trasferimento desiderato dal direttore sportivo del Barcellona Deco e dal nuovo allenatore Hansi Flick. Il canale Esport3 ha pubblicato tramite X, precedentemente Twitter, footage di Olmo all'aeroporto.

Secondo l'esperto di trasferimenti italiano Fabrizio Romano, Olmo, che è stato anche infortunato durante il suo periodo a Lipsia, ha superato la visita medica con i catalani - e sarebbe "nuovo giocatore del Barcellona", come ha scritto Romano su X. Non c'è stata ancora conferma ufficiale.

Olmo era tornato a Lipsia con il suo consigliere dopo le vacanze il lunedì. Gioca per l'RB dal gennaio 2020, con il contratto valido fino al 30 giugno 2027. Al FC Barcelona, dove ha giocato nella squadra giovanile, dovrebbe ricevere un contratto fino al 30 giugno 2030.

"Io non so se ha detto addio"

"Sono molto vicino a Dani. Mi mancherà prima la persona", ha detto Henrichs. Lo scorso anno hanno passato le vacanze insieme, che era anche previsto per quest'anno. Tuttavia, non è riuscito questa volta a causa dell'uscita ai quarti di finale della Germania all'EM, anche grazie al gol di Olmo, contro i futuri campioni Spagna.

"Se fa quel passo, sarei molto felice. Dani ha qualità brutali come calciatore e le meriterebbe", ha sottolineato Henrichs. Quando gli è stato chiesto se Olmo aveva già detto addio alla squadra, Raum ha risposto: "Siamo stati felici di vederlo. Non so se ha detto addio".

Dopo il possibile trasferimento di Dani Olmo al FC Barcelona, la Spagna potrebbe perdere il suo talento in futuro nelle partite internazionali.

