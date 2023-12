La stagione regolare della WNBA inizierà senza Brittney Griner, ancora sotto custodia russa

La sette volte All-Star è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca e accusata dalle autorità russe di contrabbando di quantità significative di sostanze stupefacenti, un reato punibile fino a 10 anni di carcere.

Il Dipartimento di Stato ha classificato Griner come detenuta ingiustamente in Russia e il suo caso è gestito dall'ufficio dell'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per gli affari degli ostaggi Roger Carstens, ha confermato martedì alla CNN un funzionario del Dipartimento di Stato. L'ufficio dirige e coordina gli sforzi diplomatici del governo volti a garantire il rilascio degli americani ingiustamente detenuti all'estero.

Nel frattempo, la sua squadra - che l'anno scorso ha raggiunto le finali WNBA - ha annunciato giovedì il suo roster per la serata inaugurale, affermando che le è stata concessa un'esenzione e uno sgravio del tetto salariale fino a quando Griner "non farà ritorno a casa in sicurezza".

Le Mercury ospiteranno le Las Vegas Aces nella partita inaugurale di stasera.

"È una situazione delicata", ha detto giovedì la guardia quattro volte All-Star Skylar Diggins-Smith a proposito della sua compagna di squadra.

"È difficile. Ed è uno schifo quando voi ragazzi continuate a chiedercelo perché è emotivo da affrontare. È una cosa che fa scattare la molla. Ma vogliamo bene a nostra sorella. Ci manca nostra sorella. Continueremo a giocare in suo onore finché non tornerà", ha detto Diggins-Smith.

Un portavoce della WNBA ha dichiarato all'inizio della settimana che la lega considera la mossa delle autorità federali di classificare la Griner come detenuta ingiustamente come uno "sviluppo positivo e un passo successivo per riportarla a casa".

"Brittney è stata detenuta per 75 giorni e ci aspettiamo che la Casa Bianca faccia tutto il necessario per riportarla a casa", ha dichiarato martedì l'agente di Griner, Lindsay Kagawa Colas, in un comunicato.

La WNBA onorerà Griner in questa stagione apponendo le sue iniziali (BG) e il suo numero di maglia (42) su tutti i 12 campi di gioco.

La scorsa stagione, Griner si è classificata seconda nelle votazioni per il premio di giocatrice più valida. Il centro di un metro e novanta ha portato le Mercury alle finali WNBA, dove Phoenix ha perso contro le Chicago Sky.

È anche due volte medaglia d'oro olimpica e ha giocato per la centrale russa UMMC Ekaterinburg durante l'offseason WNBA.

