La stagione 2020 di F1 potrebbe iniziare a porte chiuse, dice l'amministratore delegato Ross Brawn

La pandemia di coronavirus ha fatto slittare l'inizio della stagione e martedì il Gran Premio del Canada è diventato la nona gara rinviata o annullata.

Il Gran Premio di Francia, attualmente in programma per il 28 giugno, è il primo appuntamento che non è ancora stato rinviato, ma Brawn ritiene che una data di inizio a luglio sia più fattibile e che potrebbe essere "autonoma", senza la presenza dei tifosi.

"Il viaggio per le squadre e per tutti i partecipanti sarà uno dei problemi principali", ha dichiarato Brawn a Sky Sports. "Si potrebbe sostenere che una volta arrivati lì potremmo diventare abbastanza autonomi".

"La nostra opinione è che probabilmente una partenza europea sarà favorevole e potrebbe anche essere un evento chiuso. Potremmo avere un ambiente molto chiuso, in cui le squadre arrivano in charter, le incanaliamo nel circuito, ci assicuriamo che tutti siano testati, autorizzati e che non ci siano rischi per nessuno.

"Abbiamo una gara senza spettatori. Non è il massimo, ma è sempre meglio che non correre affatto. Dobbiamo ricordare che ci sono milioni di persone che seguono questo sport sedute a casa. Molti di loro sono isolati e riuscire a mantenere vivo lo sport e a far divertire la gente sarebbe un enorme vantaggio in questa crisi che stiamo vivendo".

La notizia del rinvio del GP del Canada segue l'annuncio che la F1 sta lavorando con i promotori su un calendario rivisto per il 2020.

L'amministratore delegato della F1 , Chase Carey, ha dichiarato ai fan che il calendario aggiornato sarà molto diverso da quello originale, con la sequenza effettiva e le date delle gare che potrebbero differire in modo significativo.

Secondo lo statuto della Fédération Internationale de l'Automobile, il campionato di guida dovrebbe completare otto gare per essere valido nel 2020.

Brawn ritiene che sia possibile completare una "stagione da 18-19 gare" - il che significherebbe perdere tre gare rispetto al programma originale di 22 gare - anche se ciò significa estendere la stagione al 2021.

"Potremmo ottenere otto gare iniziando a ottobre", ha detto l'ex team principal. "Ma c'è sempre la possibilità di andare avanti fino all'anno prossimo.

"Si sta valutando questa possibilità. Possiamo allontanarci a gennaio per finire la stagione? Ci sono un sacco di complicazioni, come potete immaginare. "Se riuscissimo a partire all'inizio di luglio, potremmo disputare una stagione di 19 gare. (Sarebbe) difficile: tre gare, un weekend di riposo, tre gare, un weekend di riposo".

I commenti di Brawn arrivano un giorno dopo che il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha detto che la F1 deve essere "flessibile" per inserire il maggior numero di gare nel calendario 2020.

Sono stati ipotizzati weekend di gran premio più intensi, con la possibilità di avere gare sia il sabato che la domenica.

"Credo che per noi sarà importante essere flessibili", ha detto Binotto a Sky Sports. Sono sicuro che Chase (Carey) e le squadre saranno in grado di organizzare il miglior campionato possibile".

"Da parte nostra, siamo pronti a qualsiasi cosa sia necessaria, sia che si tratti di weekend di gara brevi, di gare doppie, di gare in qualsiasi momento, sia che si tratti di gare in contemporanea. È importante essere flessibili e assicurarsi di poter disputare buone gare per i tifosi".

