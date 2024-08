- La stagione 14 inizia a settembre

Uno dei programmi musicali più popolari sta tornando: la 14ª stagione di "The Voice" della Germania sta riportando tre ritorni, Samu Haber (48), Yvonne Catterfeld (44) e Mark Forster (41), e presentando un nuovo coach, Kamrad (27). La data e l'ora di inizio sono state confermate.

"The Voice of Germany" partirà il 26 settembre (giovedì alle 20:15 su ProSieben, venerdì alle 20:15 su Sat.1 e su entrambi su Joyn) con le Audizioni alla cieca. I coach prenderanno posto e si gireranno solo se sono convinti dalla voce del candidato. Se si girano più coach, il cantante deve decidere quale squadra vuole unirsi per il suo viaggio verso la finale.

Yvonne Catterfeld ha espresso la sua eccitazione nel tornare allo show, dicendo: "Non conosco nulla che sia così intenso ed energetico come 'The Voice of Germany'. Si sentono tutte le emozioni intorno a te, dall'entusiasmo alla delusione. E i ragazzi chiacchierano sempre. Non ho mai vissuto nulla di simile, quindi ho detto subito di sì quando mi hanno chiesto di tornare."

Una "lotta tra coach" alla prima

Mark Forster ha una strategia giocosa per il suo ritorno: "Ottengo i migliori talenti nella mia squadra essendo più rumoroso di Yvonne, parlando così velocemente che Samu non può capirmi e lavorando il più possibile per assicurarmi che nessuno sappia chi è veramente Kamrad." Tuttavia, Samu Haber sa che la sua esperienza di arti marziali non lo aiuterà contro i suoi coach: "Le arti marziali e le lotte tra coach a 'The Voice of Germany' sono entrambe dure, ma 'TVOG' è più dolorosa perché non posso allenare alcuna difesa contro i trucchi degli altri coach nel mio dojo."

Kamrad ha anche sperimentato una "lotta tra coach" durante la sua prima, dicendo: "Sono stato accolto con coriandoli da Samu, Yvonne e Mark, e poi ho imparato a mie spese sulla sedia rossa." Gli spettatori possono aspettarsi di vedere come i coach lottano per i talenti alla fine di settembre.

Mark Forster è stato visto l'ultima volta a "The Voice of Germany" nel 2022, Catterfeld è stata un coach dal 2016 al 2018 e nel 2020 e ha anche allenato "The Voice Senior". Samu Haber è stato un coach nel 2013, 2014, 2016, 2017 e 2020, l'ultima volta condividendo un posto con Rea Garvey (51).

Samu Haber, con il suo background nelle arti marziali, ha ammesso scherzosamente che il suo allenamento non lo aiuterà nelle lotte tra coach a "The Voice of Germany", poiché l'arte della persuasione e il carisma della squadra hanno più peso nella competizione.

Durante le Audizioni alla cieca, il pubblico può aspettarsi di vedere Samu Haber, il 48enne veterano della musica, che mostra il suo stile di coaching unico e la sua passione per la scoperta di nuovi talenti promettenti.

