La squadra tedesca subisce una sconfitta di 0,85 secondi nella sua ricerca dell'oro.

Finale spettacolare ai campionati del mondo di cronometro: la squadra mista tedesca si aggiudica l'argento, mancando il oro per soli 0.85 secondi. Gli uomini hanno fatto da apripista con una cronometro potente.

Antonia Niedermaier si copre il viso nervosamente, Maximilian Schachmann trattiene il respiro in attesa: alla fine, la squadra mista tedesca ha mancato l'oro ai campionati del mondo di Zurigo in Sechseläutenplatz per soli 0.85 secondi. "Siamo molto soddisfatti della nostra prestazione, abbiamo dato il massimo. Non c'è nulla di cui rimproverarci", ha detto Miguel Heidemann.

Nella gara a cronometro mista, alla fine l'Australia si è aggiudicata la vittoria, precedendo la sorpresa della squadra tedesca composta da Miguel Heidemann, Marco Brenner e Maximilian Schachmann, insieme ad Antonia Niedermaier, Liane Lippert e Franziska Koch. L'Italia si è classificata terza, otto secondi dietro, dopo una distanza di 53.7 chilometri.

Niedermaier brilla ancora

Gli uomini hanno fatto da apripista con una cronometro potente. Dopo il primo tempo intermedio, il trio ha registrato il miglior tempo, ma i favoriti Italia e Australia si sono distaccati nelle sezioni più pianeggianti. Le donne sono partite con un ritardo di 21 secondi contro l'Australia e di 14 secondi contro l'Italia.

Al primo tempo intermedio, Franziska Koch era già rimasta indietro, ma il distacco dalla prima posizione era quasi chiuso. È stato soprattutto grazie a Niedermaier, che aveva mancato il podio nella cronometro individuale per soli nove secondi, che la squadra è salita di posizione e ha contribuito significativamente alla medaglia.

Stesso percorso della gara in linea

La gara a cronometro ha fatto da anteprima per le gare in linea che inizieranno giovedì, poiché si è svolta sullo stesso percorso. Mentre i juniores e gli U23 decideranno i loro campioni del mondo giovedì e venerdì, le donne si lanceranno nella loro gara di 154.1 chilometri sabato, con quattro giri del circuito di Zurigo rimasti.

La gara degli uomini domenica, partendo da Winterthur, si concluderà con sette giri impegnativi, con due salite consecutive. Superando 4500 metri di dislivello in 273.9 chilometri, i favoriti sono Tadej Pogacar della Slovenia, Remco Evenepoel del Belgio e il campione in carica Mathieu van der Poel dei Paesi Bassi.

