- La squadra tedesca ottiene una doppia vittoria alle Paralimpiadi.

Tanja Scholz e Josia Tim Alexander Topf hanno conquistato le prime due medaglie d'oro per la squadra tedesca alle Paralimpiadi in meno di dieci minuti. La Scholz, in carrozzina, ha vinto la gara dei 150m misti in 2 minuti e 51.31 secondi, regalando alla Germania la prima medaglia d'oro del giorno 4. Subito dopo, Topf ha conquistato la sua medaglia d'oro con un potente sprint finale, chiudendo in 3 minuti e 1.6 secondi.

La Scholz era in quarta posizione dopo lo stile libero, ma è riuscita a risalire in terza nel dorso e ha conquistato la prima medaglia d'oro per la Germania con una rimonta straordinaria. Gina Boettcher ha concluso in quarta posizione.

Topf era in terza posizione dopo i primi 100 metri e ha superato gli australiani Ahmed Kelly e Grant Patterson durante l'ultima vasca a stile libero.

La giornata di gare è stata ricca di emozioni, con Scholz e Topf che hanno continuato la loro striscia vincente, conquistando la seconda medaglia d'oro per la Germania negli eventi del pomeriggio. La rimonta di Scholz nel dorso ha cementato la sua posizione nei 150m misti, mentre il potente finale di Topf ha garantito la sua vittoria nei 100m stile libero.

