La squadra tedesca è a pochi secondi dal trionfo dell'oro.

Emozionante Conclusione della Gara a Cronometro Mista: la Squadra Tedesca si Aggiudica l'Argento ai Mondiali. Mancano l'Oro di Pochi Secondi. I Ragazzi Hanno Preparato il Successo con una Cronometro Impressionante.

Antonia Niedermaier si è nascosta il volto per l'ansia, Maximilian Schachmann ha trattenuto il respiro: alla fine, la Germania ha mancato il titolo mondiale di oro nella gara a cronometro mista a Zurich's Sechseläutenplatz per un agonizzante 0.85 secondi. "Siamo piuttosto contenti, abbiamo fatto una buona prestazione. Non possiamo biasimarci affatto," ha espresso Miguel Heidemann.

Nell'evento a cronometro mista, l'Australia è uscita vittoriosa, portando a casa l'oro davanti alla squadra tedesca composta da Miguel Heidemann, Marco Brenner, Maximilian Schachmann, Antonia Niedermaier, Liane Lippert e Franziska Koch. L'Italia ha finito terzo, 8 secondi indietro dopo 53.7 chilometri.

Niedermaier Delude le Aspettative

I ragazzi hanno gettato le basi per il successo con una cronometro impressionante. Dopo il primo tempo intermedio, il trio aveva il miglior tempo, ma le cose sono cambiate nella parte più piatta del percorso. Le donne sono partite con un deficit di 21 secondi dall'Australia e di 14 secondi dall'Italia.

Al primo tempo intermedio, Franziska Koch era già rimasta indietro, ma il divario dai leader si stava riducendo significativamente. Soprattutto Niedermaier, che aveva mancato una medaglia nella gara a cronometro individuale per soli 9 secondi, ha di nuovo fatto una prestazione eccezionale e ha contribuito significativamente alla medaglia.

Stesso Percorso della Gara in Linea

La gara a cronometro ha fatto da riscaldamento per le gare in linea che iniziano giovedì, poiché si è svolta sullo stesso percorso. Mentre i juniores e gli U23 incoroneranno i loro campioni del mondo giovedì e venerdì, le donne si lanceranno in una sfida di 154.1 km sabato, che include completare il circuito di Zurich quattro volte.

La gara degli uomini domenica, partendo da Winterthur, si concluderà con sette giri massacranti del percorso impegnativo, completo di due salite consecutive. Il percorso di 273.9 km include 4500 metri di dislivello. I favoriti per la vittoria includono il campione del Tour Tadej Pogacar dalla Slovenia, il campione olimpico Remco Evenepoel dal Belgio e il difensore olandese Mathieu van der Poel.

