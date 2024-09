La squadra tedesca della Coppa Davis immagina Malaga in un contesto cinese

La squadra tedesca di Coppa Davis inizia il suo girone in Cina con una vittoria. Maximilian Marterer e Yannick Hanfmann brillano. La presenza di Zverev, Struff e Koepfer manca dolorosamente, portando all'assenza dell'intera squadra. Tuttavia, altre squadre viaggiano anche senza i loro giocatori principali.

Rilassato, Hanfmann ha alzato le braccia dopo il suo incontro ravvicinato, mentre il capitano della squadra Michael Kohlmann ha sospirato profondamente e ha abbracciato il suo protetto: con due prestazioni encomiabili, i veterani del tennis tedesco hanno lanciato con successo il loro girone di Coppa Davis. Nella loro prima partita contro la Slovacchia, Marterer e Hanfmann hanno gettato le basi per il loro obiettivo finale a Malaga, dove si terrà la fase finale a novembre.

"Ero un po' nervoso. Rappresentare il tuo paese nella Coppa Davis ha sempre un fascino speciale", ha ammesso Hanfmann, nato a Hannover, dopo aver vinto il suo primo incontro con una vittoria nervosa per 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) contro Jozef Kovalik: "Oggi c'è un po' di umidità. Sono sollevato che sia finita".

In precedenza, Marterer aveva vinto il suo incontro di singolare contro Lukas Klein per 6-4, 7-5. I finalisti del doppio US Open Kevin Krawietz e Tim Puetz, che sono arrivati in Cina solo lunedì sera dopo un viaggio estenuante, mirano a garantire una vittoria per 3-0 nell'incontro di doppio cruciale, tenendo presente anche il punteggio. "E' un sospiro di sollievo. Abbiamo dimostrato il nostro arrivo", ha espresso Marterer dopo la sua vittoria.

Un viaggio faticoso in Cina

Di conseguenza, la squadra tedesca di Coppa Davis, decimata, ha fatto passi importanti per completare il "viaggio faticoso" (Kohlmann) a Zhuhai, in Cina, anche senza Alexander Zverev. I loro avversari allo Hengqin International Tennis Center includono il potente Cile e gli Stati Uniti. Le prime due squadre di ogni girone passeranno ai quarti di finale.

La scelta della Cina come paese ospitante per le fasi a gruppi aveva già suscitato critiche, non solo da parte della DTB. Anche i concorrenti non asiatici che giocano a Zhuhai, una città vicina a Macau, hanno attirato controversie. Kohlmann ha parlato di uno "sforzo immenso" e ha descritto le difficoltà come "lontane dall'ideale". Ciò ha scoraggiato le stelle in precedenza. Di conseguenza, la Germania procederà senza il campione olimpico di Tokyo Zverev solo pochi giorni dopo lo US Open, mentre gli Stati Uniti giocheranno senza il finalista di New York Taylor Fritz e il semifinalista Frances Tiafoe. Kohlmann manca anche degli infortunati Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer.

Tuttavia, il vuoto lasciato dall'assenza delle superstar consente ai talenti emergenti di prendere il centro della scena, proprio come Maximilian Marterer ha fatto nell'incontro di apertura contro la Slovacchia di martedì. Circa 2.000 spettatori hanno riempito il palazzetto da 5.000 posti dello Hengqin International Tennis Center, dove hanno assistito a una prestazione concentrata del giocatore di Norimberga contro Klein. Hanfmann è poi entrato in azione dopo un primo set deludente. Ha salvato un punto nel terzo set. Il decisivo è diventato un affare teso, con l'ace di Karlsruhe che ha giocato alla perfezione - alla fine, ha vinto dopo 2 ore e 15 minuti, avendo colto la sua seconda occasione.

Dopo un inizio di successo, Marterer e Hanfmann mirano a continuare la loro forte prestazione nel tennis, sperando di portare successo alla Germania nei loro prossimi incontri. Despite the absence of top players like Zverev and Struff, the void has given opportunities for new talents to shine, showing their potential on the international stage.

Leggi anche: