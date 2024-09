La squadra politica di Harris sta pensando di fare un viaggio verso il confine meridionale degli Stati Uniti, spinto dalle incertezze elettorali.

Le elezioni del 2024 hanno visto l'immigrazione al centro dell'attenzione. Con i Democratici alle prese con anni di problemi al confine, hanno cercato di spostare l'attenzione sui Repubblicani dopo che hanno bloccato un piano bipartisan per il confine in precedenza quest'anno.

Alcuni all'interno della campagna di Harris rimangono cauti riguardo al divario nei sondaggi, che mostra Trump in testa sull'argomento, ma vedono anche un'opportunità per ridurre questo divario percepito e confutare le accuse dei Repubblicani sulla mancanza di visite al confine, ha detto una fonte.

Harris, durante il suo mandato come vicepresidente e come senatrice e procuratrice generale di uno stato di confine, ha visitato il confine e ha sottolineato il suo lavoro in tal senso.

Un piano definito non è ancora stato finalizzato, secondo un'altra fonte.

CNN ha contattato la squadra di Harris per un commento.

Questa visita in Arizona venerdì è significativa poiché i attraversamenti del confine hanno raggiunto il loro livello più basso dal 2020. Inoltre, segue nuovi dati dei sondaggi che mostrano Trump in testa nello stato chiave delle elezioni.

Gli ufficiali degli Stati Uniti hanno celebrato mesi consecutivi di attraversamenti del confine ridotti, attribuendoli alle recenti azioni esecutive che limitano l'accesso all'asilo al confine tra Stati Uniti e Messico. Tuttavia, Trump continua ad attaccare l'amministrazione Biden per la gestione della sicurezza al confine.

I Repubblicani etichettano erroneamente Harris come "czar del confine", rendendola unica responsabile della gestione del confine. Tuttavia, questa etichetta è stata un punto di disputa per la squadra di Harris dal 2021, quando Biden le ha affidato il compito di affrontare le cause profonde della migrazione.

La campagna di Harris ritiene che abbia argomenti forti sull'immigrazione. Hanno intenzione di utilizzare la misura bipartisan fallita per dipingere Trump come non impegnato per la sicurezza al confine e per sottolineare il suo ruolo come procuratrice generale della California nel combattere i gangster criminali transnazionali.

Lo scorso fine settimana, Harris ha condannato i piani di Trump sull'immigrazione, utilizzando le sue politiche controverse per contrasto con il suo rivale repubblicano.

"Mentre cerchiamo di spingere la nostra nazione verso un domani migliore, Donald Trump e i suoi alleati radicali continueranno a trascinarci indietro. Tutti ricordiamo le loro atrocità nel distruggere le famiglie, e ora hanno promesso di supervisionare la più grande deportazione, una deportazione di massa senza precedenti nella storia americana", ha affermato.

"Immagina quella situazione e immagina le sue conseguenze. Raid di massa, campi di detenzione di massa. Qual è il loro piano?" ha ulteriormente chiesto.

In questo paesaggio politico, l'immigrazione è diventata un punto focale per le elezioni del 2024. Nonostante i Repubblicani accusino la vicepresidente Harris di essere il "czar del confine" e unica responsabile della gestione del confine, la sua campagna intende utilizzare la misura bipartisan fallita per dipingere Trump come incoerente nel suo impegno per la sicurezza al confine.

