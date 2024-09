- La squadra nazionale " significativamente modificata "

Niclas Füllkrug riconosce che la squadra di calcio tedesca sta attraversando una fase di transizione dopo l'Euro giocato in casa. Crede che le partenze di giocatori chiave come Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller e il capitano Ilkay Gundogan cambieranno significativamente la dinamica della squadra. Parlando a una conferenza stampa a Herzogenaurach, Füllkrug, 31 anni, ha ammesso: "Anche se in questo momento mancano solo pochi giocatori, abbiamo perso alcune figure importanti che avevano un impatto significativo, sia in campo che fuori. Ciò significa che stiamo costruendo una nuova struttura di leadership. Penso che siamo sulla giusta strada".

Füllkrug ha confessato che la sua posizione potrebbe essere migliorata leggermente nella gerarchia, ma per lui le cose rimangono essentially le stesse. È determinato a continuare a dare il massimo e a mantenere la sua passione per la squadra. Ha affermato di non dover dimostrare nulla di nuovo al nuovo allenatore, Julian Nagelsmann, dopo il suo trasferimento dal Borussia Dortmund al West Ham United nella Premier League. Durante l'Euro, Füllkrug ha fatto da riserva a Kai Havertz come attaccante.

Lega delle Nazioni come obiettivo

Füllkrug guarda con favore all'aspetto sportivo della Lega delle Nazioni, con le prime partite previste per sabato contro l'Ungheria a Düsseldorf e tre giorni dopo contro i Paesi Bassi. "Il nostro obiettivo è riprendere da dove abbiamo lasciato durante l'Euro", ha detto. Vincere questa competizione UEFA e tenere presente il Mondiale del 2026 dovrebbe essere il nostro obiettivo, ha suggerito Füllkrug. "Ogni calciatore ama stringere una coppa tra le mani", ha aggiunto.

Tuttavia, Füllkrug riconosce che l'entusiasmo dei tifosi potrebbe non essere al massimo nei prossimi mesi come lo era d'estate. "Non saremo in grado di creare la stessa atmosfera", ha ammesso. Gli eventi di visione pubblica sembrano improbabili. Tuttavia, Füllkrug vede la Lega delle Nazioni come una "competizione impegnativa" che può aiutare la squadra a crescere. "Può essere vantaggioso", ha concluso.

