La squadra Harris mette in luce l'applauso di Trump per Mark Robinson mentre un'interruzione della CNN suscita il contest cruciale della Carolina del Nord.

Il team politico di Kamala Harris ha portato alla luce i complimenti di Donald Trump a Robinson, dopo che giovedì un articolo di CNN ha rivelato i commenti controversi di Robinson su un forum di discussione di un sito per adulti. Questi commenti, che risalgono a più di un decennio fa, vedevano Robinson definirsi un "black NAZI" e manifestare il sostegno alla reintroduzione della schiavitù. Robinson nega di aver fatto questi commenti.

Le rivelazioni hanno scosso la corsa alla presidenza del 2024, poiché la Carolina del Nord è un obiettivo chiave per entrambi Trump e Harris. Il termine per il ritiro dei candidati previsto dalla legge dello stato è giovedì alle 23:59 ET, e venerdì segna la distribuzione delle prime schede elettorali per corrispondenza dello stato.

La campagna di Harris ha risposto al report condividendo sui social media foto di Trump e Robinson insieme, anche in posa con il pollice alzato. Un altro post includeva un video di Trump che lodava Robinson, definendolo un "grande leader nel nostro paese" e dicendo che è "migliore di Martin Luther King".

La campagna di Trump è rimasta in silenzio sulla questione, senza affrontare direttamente il report o dichiarare se vogliono che Robinson abbandoni la sua corsa alla governatorato.

"La campagna di Trump si concentra sulla riconquista della Casa Bianca e sul salvare il paese. La Carolina del Nord è un pezzo cruciale di questa strategia. Siamo certi che quando i votanti valutano la forza economica, l'inflazione bassa, i confini sicuri e le strade sicure sotto Trump, rispetto ai fallimenti di Biden-Harris, Trump trionferà ancora nella Carolina del Nord. Non perderemo di vista il nostro obiettivo", ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della campagna di Trump, a CNN.

In un comizio a Greensboro, nella Carolina del Nord, nel marzo scorso, Trump ha esaltato Robinson, definendolo "Martin Luther King alle steroids".

La NAACP ha richiesto il ritiro di Robinson, dichiarando sui social media: "La NAACP è non-partisan, ma non ignora la realtà. E parla contro ciò che è sbagliato. Mark Robinson: dimettiti".

I democratici della Carolina del Nord approfittano del report

Robinson sta attualmente affrontando una dura corsa contro il candidato democratico Josh Stein per succedere al governatore democratico in carica Roy Cooper, il cui mandato sta per scadere.

Stein, l'attuale procuratore generale dello stato, ha costantemente superato Robinson nei recenti sondaggi. La sua campagna ha rilasciato una dichiarazione giovedì: "Gli abitanti della Carolina del Nord già sanno che Mark Robinson non è qualificato per essere governatore. Stein rimane concentrato sulla vittoria delle elezioni, in modo che insieme possiamo creare un Carolina del Nord più sicuro e più forte per tutti".

L'Associazione dei Governatori Democratici si è precipitata sul report di CNN, con la portavoce Izzi Levy che lo ha definito "l'ultima prova che Robinson è instabile, pericoloso e completamente inadeguato per la governatorato".

"Mentre i repubblicani mettono in guardia sui disastri che Robinson potrebbe causare come governatore, diventa sempre più evidente che le poste in gioco non sono mai state così alte. Per mantenere il nostro slancio e sconfiggere Robinson a novembre, è fondamentale che continuiamo ad avanzare", ha concluso Levy.

L'Associazione dei Governatori Repubblicani non ha risposto alla richiesta di commenti sul report e se Robinson dovrebbe ritirarsi dalla corsa.

Reazioni dei repubblicani di Capitol Hill

Il rappresentante della Carolina del Nord Richard Hudson, che guida il comitato della campagna repubblicana, ha dichiarato che le accuse sono "molto preoccupanti". Tuttavia, ha evitato di chiedere a Robinson di dimettersi.

"Spero che il lieutenant governor possa rassicurare gli abitanti della Carolina del Nord che le accuse sono infondate", ha dichiarato Hudson.

Un altro repubblicano della Carolina del Nord, il rappresentante Greg Murphy, membro del conservatore House Freedom Caucus, ha espresso preoccupazione ma ha messo in dubbio l'autenticità del report.

"Ciò che ho letto è preoccupante, ma data la quantità di manipolazione elettronica che può avvenire oggi con l'IA e altre tecnologie, chi può dire cosa è legittimo e cosa non lo è?" si è chiesto.

Il rappresentante della Carolina del Sud Ralph Norman, anche lui membro del Freedom Caucus, ha definito il report "deludente".

"Date le circostanze e le persone che lo hanno sostenuto, nonché i fondi che ha raccolto, Robinson dovrebbe lasciare la corsa immediately, in modo che possa emergere un nuovo candidato", ha dichiarato Norman.

Norman ha anche suggerito che Robinson avrebbe dovuto sapere che eventuali discussioni digitali del passato avrebbero potuto diventare di pubblico dominio.

"Sembra che si sia evoluto - ammettiamolo, una parte significativa di questo è avvenuta in passato - ma in politica, tutto verrà rivelato, come dovrebbe essere", ha concluso Norman.

Infine, la rappresentante della Georgia Marjorie Taylor Greene ha dichiarato di voler esaminare le accuse, ma "se si rivelano vere, quello sarebbe certamente qualcosa che non potrei sostenere".

I report di CNN sono stati contribuiti da Alayna Treene, Aaron Pellish, Dianne Gallagher, Annie Grayer, Morgan Rimmer, Kate Sullivan e Omar Jimenez.

