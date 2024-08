- La squadra femminile di tennis da tavolo perde per il bronzo

La squadra tedesca di tennis da tavolo femminile perde la medaglia di bronzo alle Olimpiadi

La squadra tedesca di tennis da tavolo femminile ha mancato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Il trio composto da Annett Kaufmann, Yuan Wan e Shan Xiaona ha subito una sconfitta per 0:3 contro la Corea del Sud nella finale per il bronzo. Tuttavia, raggiungere la finale per il bronzo è già stato un risultato notevole per la squadra, che ha sofferto per gli infortuni.

L'ultima volta che una squadra tedesca femminile ha vinto una medaglia olimpica è stato nel 2016 a Rio de Janeiro, quando ha conquistato l'argento. L'Associazione Tedesca di Tennis da Tavolo tornerà dalle Olimpiadi di Parigi senza medaglie, cosa che non accadeva dal 2004 ad Atene.

Nella finale (15:00), la Cina e il Giappone si sfideranno. Dalla vittoria della Cina in tutti gli eventi a squadre olimpici di tennis da tavolo maschile e femminile dal 2008, non c'è stata alcuna interruzione.

Sfida emozionante nel doppio, Kaufmann confusa

Nel primo incontro di doppio, Wan e Shan hanno lottato duramente contro le favorite Shin Yubin e Jeon Jihee, anche dopo essere state in svantaggio di due set, e hanno portato il punteggio a 7:4 nel quinto set decisivo. Tuttavia, hanno perso l'incontro per 2:3.

L'esordiente olimpica Kaufmann, che aveva vinto tutte le sue partite a Parigi, ha avuto un inizio difficile nella sua sconfitta per 0:3 contro Lee Eunhye nel primo incontro singolo e non è mai entrata in ritmo. La 18enne ha avuto particolare difficoltà con il servizio variato dell'avversaria. Anche Shan ha perso per 0:3 contro Jeon Jihee nell'ultimo incontro.

La squadra tedesca mancava di due giocatrici di primo piano. Nina Mittelham, la giocatrice tedesca meglio classificata al 17º posto nel ranking mondiale, ha dovuto rinunciare al torneo a causa di un infortunio alla schiena. Ying Han non ha potuto partecipare a causa di un infortunio all'achi

Leggi anche: