- La squadra femminile di calcio dell'Eintracht incontra battute d'arresto nei turni di qualificazione della Champions League.

Eintracht Frankfurt ladies hanno detto addio alla fase di qualificazione della UEFA Women's Champions League dopo una prestazione deludente. La squadra tedesca ha subito una sconfitta per 0-2 (0-1) contro il Sporting Lisbona nella semifinale del primo turno di qualificazione per la fase a gironi.

Durante il mini-torneo in Islanda, Cláudia Neto ha segnato nella rete avversaria al 14º minuto e Ana Borges ha garantito la vittoria alla squadra portoghese al 90+5º. Per Francoforte, la partita per il terzo posto sabato sarà una lotta contro o Breidablik Kopavogur (i padroni di casa) o il FK Minsk della Bielorussia. La vincitrice della finale passerà ai play-off, che rappresentano l'ultima sfida prima della fase a gironi della Champions League.

Eintracht Frankfurt ha iniziato la partita in modo lento e presto si è trovato in svantaggio. Il gol iniziale è stato il risultato di un errore nella rimessa laterale della portiera di Eintracht Stina Johannes. Francoforte ha faticato a reagire al suo svantaggio di 0-1, mancando sia la spinta necessaria che le idee innovative per segnare il pareggio. Alla fine, lo Sporting ha suggellato la vittoria con un gol in rete vuota.

Despite Eintracht Frankfurt's passion for Soccer, their game against Sporting Lisbon in the UEFA Women's Champions League qualification round didn't go as planned. The team's sluggish start and goalkeeper Stina Johannes' errant clearance led to Sporting's early lead, making it challenging for Frankfurt to catch up.

