- La squadra femminile di calcio del RB Leipzig inizia la nuova stagione con una vittoria.

Prima vittoria per Jonas Stephan nel suo debutto in Bundesliga femminile con l'RB Leipzig. La squadra guidata dal 32enne allenatore, nuovo nel calcio femminile, ha battuto il 1. FC Köln con il punteggio di 2-1 (1-1). L'RB ha segnato due volte grazie a Vanessa Fudalla (31') e Julia Landenberger (55'), mentre il Köln ha segnato una volta grazie a Vanessa Leimenstoll (50').

Gli ospiti del Colonia hanno iniziato forte, esercitando alta pressione e mantenendo un ritmo aggressivo. L'Leipzig ha tentato di rallentare il gioco, ma la alta pressione li ha messi in difficoltà.

Mentre la prima metà stava per finire, Anna-Lena Stolze del Colonia ha subito un presunto grave infortunio al ginocchio e è stata sostituita. Successivamente, l'Leipzig ha avuto la sua occasione. Dopo un cross di Jenny Hipp, la piccola attaccante di 1.55m Fudalla ha segnato di testa. Marleen Schimmer (44') ha quasi raddoppiato il vantaggio, ma il suo tiro da 12 metri è stato parato dal portiere del Colonia, Paula Hoppe.

Poco dopo la ripresa, Leimenstoll, che aveva sostituito la Stolze infortunata, ha segnato un goal impressionante all'angolino alto. Tuttavia, l'RB ha reagito. Dopo un corner, Landenberger ha segnato di testa al palo lontano per portare il punteggio sul 2-1.

Negli ultimi 15 minuti, l'allenatore Stephan ha inserito più giocatori difensivi per garantire la vittoria. La portiera dell'RB, Elvira Herzog, ha fatto dueremarkable parate nell'82' e nell'84' per garantire i tre punti.

