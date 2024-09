- La squadra femminile dell'Eintracht si prepara a superare la sfida iniziale in Champions League.

Eintracht Frankfurt's women's soccer team si avvia al primo turno della Champions League con grandi speranze. Il loro obiettivo è chiaro: proprio come lo scorso anno, vogliono raggiungere la fase a gironi della competizione e godersi l'esperienza nella 'classe elite' il più a lungo possibile.

Il loro viaggio inizia mercoledì (16:00 CET) a Reykjavik con una semifinale contro i vincitori della Supercoppa portoghese e i finalisti, Sporting Lisbona. Una vittoria li metterebbe contro o FC Minsk o i padroni di casa Breiðablik nella finale. Solo il campione del torneo passerà ai playoff, che è l'ultimo ostacolo prima di raggiungere la fase a gironi.

La squadra tedesca è carica di entusiasmo prima del loro scontro contro la squadra portoghese. La giocatrice nazionale Elisa Senß ha espresso la sua eccitazione, dicendo: "Sono molto emozionata per la Champions League. È una nuova sfida per me. Tutti noi vogliamo raggiungere la fase a gironi e dare il massimo. C'è un po' di emozione, ma soprattutto aspettativa. Andiamo in Islanda con molta fiducia".

"Vogliamo vincere il torneo"

L'allenatore Niko Arnautis può contare su una squadra al completo, a parte la capitano Tanja Pawollek, le sorelle Dilara e Ilayda Acikgoez infortunate, e Sophie Nachtigall e Jella Veit, attualmente al Mondiale Under 20.

Arnautis, che ha 44 anni, non può nascondere la sua tensione prima della semifinale contro la squadra portoghese. "Sappiamo che sarà un compito difficile contro una squadra robusta e forte. Ma saremo pronti e partiremo per l'Islanda con molta aspettativa. Vogliamo vincere il torneo", ha detto.

L'obiettivo finale della squadra nella Champions League va oltre la fase a gironi, poiché mirano a 'vincere il torneo'. Qualunque sia il loro avversario nella finale, FC Minsk o Breiðablik, rimangono concentrati sull'ottenimento di questo 'altro' obiettivo.

