La squadra femminile della DFB affronta un'altra sconfitta deludente all'orizzonte.

La squadra femminile di calcio tedesca sta affrontando un cambiamento nella difesa, poiché la difensore e leader di lungo corso Marina Hegering si ritira dalla nazionale. Si unisce a lei in pensione la portiere Merle Frohms, che è stata declassata durante le Olimpiadi di Parigi. Il nuovo allenatore Christian Wück ha un compito difficile davanti a sé mentre ricostruisce la squadra.

Hegering, che ha esordito a 28 anni e è diventata rapidamente un elemento fondamentale della difesa, si ritira dopo aver giocato 42 partite per la Germania. Ha descritto la sua decisione come "giusta e adeguata" e ha aggiunto: "Se qualcuno mi avesse detto dieci anni fa che avrei giocato 42 partite per la nazionale, avrei pensato che fosse pazzo". La 34enne resterà un tifosa dedita della squadra tedesca.

La carriera di Hegering è stata minacciata da problemi cronici al tallone, ma la sua tenacia e le sue doti di tackle le hanno permesso di continuare a giocare fino al ritiro. Il suo contributo alla squadra è stato riconosciuto da Wück, che l'ha elogiata come un "assoluto performer" con "impegno, forza di tackle e la capacità di riconoscere le situazioni di gioco". La dirigente dello sport DFB, Nia Künzer, ha anche elogiato Hegering come una "personalità forte" con "abilità di allenatore, passione, professionalità, determinazione e forza mentale".

Wück dovrà ora ricostruire la difesa con Bibiane Schulze Solano (25) dell'Athletic Bilbao e Kathrin Hendrich (32/Wolfsburg) già integrati nella squadra dal suo predecessore, Horst Hrubesch. Tuttavia, la squadra sta ancora cercando un giovane difensore promettente.

Hegering continuerà la sua carriera calcistica come giocatrice, essendo stata selezionata come parte della "Squadra del Torneo" agli Europei del 2022. Il suo contratto con il Wolfsburg scadrà alla fine della stagione corrente e si unirà allo staff tecnico del club.

Due anni fa, la sua compagna di squadra Lena Oberdorf aveva già identificato Hegering come un potenziale futuro allenatore della nazionale. "È molto vocale in campo e sempre esigente al 100%. Ha anche l'intuizione giusta, che si adatta bene", aveva detto all'epoca.

Due settimane e mezzo fa, Frohms ha annunciato il suo ritiro dopo essere stata declassata a portiere di riserva alle Olimpiadi di Parigi. Wück ha tentato di persuaderla a restare, ma i suoi sforzi sono stati infruttuosi. Il futuro della capitano Alexandra Popp (33) nella nazionale è ancora incerto. Wück farà il suo debutto come allenatore della nazionale il 25 ottobre contro l'Inghilterra a Wembley.

Il ritiro della difensore Marina Hegering e della portiere Merle Frohms lascia un vuoto significativo nella squadra di calcio femminile tedesca, in particolare nella difesa. Con la partenza di Hegering, la squadra perderà un leader affidabile e una presenza autorevole in campo.

