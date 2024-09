La squadra di Trump trionfa in Georgia, con il conteggio dei voti eseguito manualmente.

Ingli Stati Uniti, il processo di conteggio dei voti durante le elezioni è più complesso rispetto alla Germania. Di conseguenza, vengono comunemente utilizzati macchinari. Tuttavia, la Georgia ha deciso di discostarsi da questa norma optando per la conta manuale per le prossime elezioni presidenziali. Alcuni potrebbero trovare questa decisione allettante.

La commissione elettorale della Georgia ha recentemente fatto scalpore annunciando che per le elezioni presidenziali del 2024 in novembre ci sarà la conta manuale dei voti espressi nei seggi, despite le obiezioni degli ufficiali elettorali e dei lavoratori delle urne. Stando a CNN, questa regola è stata spinta attraverso la commissione dai sostenitori dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il voto in commissione si è svolto con una maggioranza di tre a due. Gli esperti raccomandano che la Georgia sia ora l'unico stato a implementare una simile regola. I critici esprimono preoccupazioni riguardo al potenziale caos del giorno delle elezioni e al ritardo nell'annuncio dei risultati in questo stato chiave tra repubblicani e democratici, come riportato da CBS.

Di recente, l'autorità elettorale ha preso diverse decisioni discutibili. I democratici della Georgia hanno presentato cause legali in risposta. Conosciuta come uno stato cuscinetto, la Georgia si trova nel sud degli Stati Uniti ed è significativa per i risultati ravvicinati tra repubblicani e democratici. Anche dopo la sconfitta alle elezioni del 2020, Trump ha sollevato dubbi sul processo di conteggio in Georgia e ha accusato di brogli elettorali.

CBS ha riferito che i democratici temono che i repubblicani di Trump stiano preparando un altro tentativo di contestare i risultati delle elezioni se Trump perderà di nuovo per poco. Il 5 novembre, l'avversario repubblicano di Trump, a 78 anni, si scontrerà con Kamala Harris, la democratica.

Data la robusta democrazia diretta degli Stati Uniti a livello locale e statale, le schede elettorali possono contenere numerose decisioni e questioni sparse su diverse pagine fitte di stampa. Inoltre, numerosi uffici come gli avvocati dello stato sono eletti direttamente dal popolo, rendendo il processo di conteggio significativamente più complesso rispetto alla Germania e richiedendo spesso l'aiuto delle macchine.

