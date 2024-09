La squadra di tennis trionfa, prevalendo sul Cile.

La squadra tedesca di Coppa Davis è quasi certa di ottenere un posto nella finale di Malaga. Nel secondo incontro del girone contro il Cile, Yannick Hanfmann ha conquistato la vittoria su Alejandro Tabilo, numero 22 del mondo, con il punteggio di 7:5, 6:4. Questo successo segna la seconda vittoria consecutiva della Germania nei suoi incontri, entrambi disputati a Zhuhai, in Cina. Se gli Stati Uniti sconfiggeranno la Slovacchia venerdì, la Germania otterrà ufficialmente il posto nelle finali di novembre.

La Germania ha iniziato il suo secondo incontro con una prestazione solida grazie alla vittoria di Maximilian Marterer contro Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6:1, 6:3. Marterer ha elogiato la sua prestazione, notando: "Ho giocato bene dall'inizio alla fine. Sono contento del mio gioco questa settimana. Sono rimasto calmo e ho sfruttato le opportunità quando sono arrivate".

Con la vittoria di Hanfmann, la coppia di Kevin Krawietz e Tim Puetz, che ha recentemente raggiunto la finale degli US Open, affronterà Barrios Vera e Matias Soto nell'incontro di doppio. In precedenza, durante il torneo, la squadra DTB ha iniziato forte con una vittoria per 3:0 sulla Slovacchia martedì. Le prime due squadre del loro girone a quattro squadre passeranno ai quarti di finale, con un incontro contro gli Stati Uniti previsto per sabato (ore 8:00).

Il capitano Michael Kohlmann è stato costretto a trascurare alcuni dei suoi migliori giocatori a causa di infortuni o ritiri anticipati. Alexander Zverev si è ritirato prima del torneo, mentre Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer erano infortunati. Henri Squire ha fatto il suo debutto come sostituto. La DTB ha criticato la decisione di ospitare il girone in Cina, poiché il paese ospitante non partecipava. Kohlmann ha descritto il viaggio per Zhuhai, una città umida, come "sfiancante" e lo sforzo generale come "enorme". Gli altri gironi si disputano a Bologna, Manchester e Valencia.

