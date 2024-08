- La squadra di sicurezza del principe Andria ha scelto di affrontarlo in modo aggressivo.

Andy, 64 anni, ha recentemente beneficiato di un servizio di sicurezza personale finanziato privatamente da Charlie, 75 anni, dopo aver perso la protezione della polizia pubblicamente finanziata a seguito del suo passo indietro dagli obblighi reali nel 2022. Le notizie recenti suggeriscono che Charlie potrebbe stare pianificando di terminare la squadra di sicurezza di Andy. Come riportato dal "Sun on Sunday", il personale di sicurezza è stato informato che i loro servizi non saranno più richiesti a partire da novembre.

Le fonti del "Mail Online" suggeriscono anche che ciò potrebbe significare "il Duca deve lasciare la residenza reale". Un insider ha dichiarato: "Potrebbe significare questo". Charlie e Andy sono stati segnalati come trascorrendo il weekend insieme nella tenuta di Balmoral in Scozia.

Possibile trasferimento dalla residenza reale alla cottage di Frogmore

Dopo la pubblicazione di documenti giudiziari estesi relativi allo scandalo di Jeffrey Epstein, Andy è stato sottoposto a una forte pressione. All'inizio di quest'anno, è stato riportato che Andrea ha rifiutato un'offerta per trasferirsi dalla residenza reale alla cottage di Frogmore, situata nelle vicinanze.

Dal 2003, Andy ha firmato un contratto di locazione di 75 anni per la dimora. In gennaio, è stato riportato che se Andy avesse voluto continuare a risiedere nella villa di 30 stanze nel parco di Windsor, avrebbe dovuto sostenere le spese di sicurezza a milioni di sterline.

Scandalo Epstein: il nome di Andy appare più di 70 volte nei documenti legali

I resoconti indicano che il nome di Andy è apparso più di 70 volte nei documenti legali relativi allo scandalo di abusi sessuali di Jeffrey Epstein. Nonostante ciò, la polizia metropolitana all'epoca ha dichiarato che non erano state avviate nuove indagini. Andy ha negato fermamente le accuse e ha raggiunto un accordo extragiudiziale con Virginia Giuffre, 41 anni, nel 2022.

In maggio 2020, Andy ha scelto di rinunciare ai suoi compiti reali. In gennaio 2022, Andy ha rinunciato ai suoi titoli e patronati e non è più chiamato "Sua Altezza Reale".

