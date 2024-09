- La squadra di pallavolo del liceo riceve una visita inaspettata da Sedena Gomez

Popstar e attrice Selena Gomez fa una visita spontanea a una squadra di pallavolo del liceo. A 32 anni, ha pubblicato uno snapshot su Instagram di un avviso fatto a mano che chiedeva a lei di cantare l'inno nazionale prima della loro partita. Un video successivo cattura lei che felicemente informa i giocatori di pallavolo e i fan entusiasti in una palestra circa il cartello. Le signore esplodono in acclamazioni, registrano video sui loro telefoni e coprono Gomez di gratitudine sincera.

Il web si riempie di sentimenti 'è una dolcezza'

"Io dovevo solo passare, è la mia prima volta a Telluride!", Gomez ha scritto nella sua pubblicazione. Secondo le fonti di notizie, Gomez era a Telluride, Colorado lo scorso fine settimana, per promuovere il suo film "Emilia Pérez" al festival del cinema. "Entertainment Tonight" ha riferito che, nonostante le speculazioni, Gomez non ha cantato l'inno nazionale prima della partita. L'aggiornamento di Instagram di Gomez mostra lei che posa per foto di gruppo con la squadra di pallavolo e firma cimeli.

La nuova stagione dello show "Only Murders in the Building" è ora in streaming su Disney+. In questa serie, Gomez interpreta un appassionato di indagini insieme a Steve Martin e Martin Short.

