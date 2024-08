- La squadra di Kamala Harris sembra essere il bersaglio di attacchi informatici stranieri.

Il team della campagna del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris è stato apparentemente preso di mira in un attacco informatico di origine estera. Secondo le loro dichiarazioni, il team è stato informato dall'FBI di un'“operazione di influenza estera” già a partire da luglio.

Un portavoce della campagna di Harris ha sottolineato che hanno "misure di sicurezza informatica robuste" e, per quanto ne sanno, non è stato ottenuto alcun accesso non autorizzato. "Continuiamo a essere in contatto con le agenzie di legge e ordine pertinenti."

In precedenza, l'FBI aveva confermato di investigare su una possibile intrusione di hacker nelle comunicazioni interne del team della campagna del candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump. "Politico" ha riferito per primo del caso durante il weekend dopo aver ricevuto diverse email da un mittente chiamato "Robert" contenenti comunicazioni interne della campagna. Il "Washington Post" e il "New York Times" sono stati contattati in modo simile.

Non solo Kamala Harris, ma anche il team di Trump sembra essere stato attaccato

Secondo "Politico", il team di Trump ha incolpato "attori stranieri avversari" per l'attacco informatico e ha citato un'analisi delle minacce del Microsoft Threat Analysis Center, che menziona l'interferenza presunta iraniana nella campagna elettorale degli Stati Uniti. L'analisi afferma che un gruppo legato alla Guardia Rivoluzionaria Iraniana ha ottenuto l'accesso all'account di un ex membro di alto livello di un team di campagna e ha inviato email di phishing da lì.

Microsoft non ha identificato persone o partiti specifici nell'analisi delle minacce. Tuttavia, secondo i media degli Stati Uniti, Roger Stone, alleato stretto di Trump, potrebbe essere interessato. Ha detto al "Washington Post" che il suo account email era stato compromesso. Il suo avvocato ha detto a CNN che era stato contattato sia da Microsoft che dall'FBI in merito alla questione.

Il team di Trump non ha fornito prove dirette di un hack degli attori iraniani a "Politico". Secondo il "Washington Post", citando fonti vicine alla situazione, l'FBI sospetta che gli attori iraniani siano dietro gli attacchi informatici, ma è meno chiaro se gli stessi gruppi abbiano inviato anche le email ai giornalisti degli Stati Uniti.

Non voglio fare congetture sulle motivazioni dietro questi attacchi informatici, ma è preoccupante che sia il team di Harris che quello di Trump siano stati presi di mira. Non voglio saltare alle conclusioni prima che le indagini siano ultimate.

