- La squadra di indagine sta indagando sulle circostanze della scomparsa di uno yacht di lusso.

A seguito dell'affondamento dello yacht lussuoso "Bayesian" al largo della costa siciliana, le autorità hanno avviato un'inchiesta su numerosi casi di omicidio colposo. L'obiettivo principale è stabilire se il veliero è affondato a causa di un errore di valutazione di una tempesta in arrivo. Tuttavia, al momento l'inchiesta non si concentra specificamente sul capitano o su altri membri dell'equipaggio.

Durante l'incidente di lunedì, sette persone hanno tragicamente perso la vita vicino alla costa italiana, tra cui il tycoon britannico Mike Lynch. Quindici persone sono state salvate, tra cui la maggior parte dell'equipaggio. Il tycoon della tecnologia Lynch aveva intrapreso il viaggio in barca insieme alla famiglia, agli amici e ai colleghi per festeggiare una sentenza della corte a suo favore.

Gli investigatori: lo yacht colpito da un vortice d'acqua

Stando agli investigatori, il "Bayesian" è stato colpito da un vortice d'acqua nelle prime ore del mattino durante una tempesta con velocità del vento superiori a 100 chilometri orari, affondando in pochi minuti. Durante una conferenza stampa a Palermo, il procuratore dello stato Raffaele Cammarano ha dichiarato: "È stato un evento rapido e improvviso". Tuttavia, altri capitani nella zona avevano già assicurato le loro barche in precedenza.

I vortici d'acqua, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco, si materializzano quando l'aria fredda scende durante un temporale, urta il terreno e si espande in direzione rettilinea. Di solito appaiono come una "muro bianco" che si muove a velocità incredibili da una breve distanza. Spesso causano più danni dei tornado.

Recupero che potrebbe richiedere diverse settimane

Gli investigatori pianificano di ottenere informazioni dalla cosiddetta scatola nera dello yacht di lusso lungo 56 metri, ancora da localizzare. Inoltre, le autorità intendono ritardare l'ampliamento dell'inchiesta fino al recupero del vascello, che potrebbe richiedere diverse settimane. Lo yacht da 500 tonnellate - uno dei più grandi velieri del pianeta - è sommerso a un chilometro dal piccolo porto di Porticello in 50 metri d'acqua.

Tuttavia, le autorità non hanno escluso la possibilità che alcune persone siano già state identificate come sospette e incluse in un registro dei sospetti. Ciò consentirebbe loro l'accesso ai file secondo la legge italiana. Il procuratore dello stato Ambrogio Cartosio ha dichiarato: "Niente deve essere affrettato. Bisogna capire chi potrebbe essere ritenuto responsabile. Ciò potrebbe riguardare il capitano e l'equipaggio, così come il costruttore".

Inchiesta sul tasso di sopravvivenza dell'equipaggio

In particolare, si sta indagando sul motivo per cui, a parte il cuoco di bordo, tutti i membri dell'equipaggio sono sopravvissuti, ma solo la metà dei dodici passeggeri. Si sospetta che le vittime siano state colte di sorpresa nelle loro cabine mentre dormivano e non sono riuscite a fuggire. Sono emerse voci di una festa la notte precedente. Secondo gli investigatori, non sono stati effettuati test antidroga sui sopravvissuti.

Nel frattempo, la figlia di Lynch, Esme, ha detto addio alla sorella minore Hannah (18) con parole commoventi. "È il mio angelo, la mia eroina", si legge in una dichiarazione della famiglia. "Hannah spesso entrava nella mia stanza e si rannicchiava accanto a me. A volte era raggiante, a volte giocosa, a volte cercava consigli. In qualsiasi situazione, mi donava un amore infinito". Esme non era a bordo. La madre è sopravvissuta al disastro.

Lynch era uno dei britannici più ricchi. Ha accumulato miliardi dalla vendita della sua software company al conglomerato statunitense Hewlett Packard. Tuttavia, l'acquisizione si è rivelata un fallimento, portando a lunghi contenziosi legali. Di recente, un tribunale ha assolto Lynch.

