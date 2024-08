La squadra di Formula 1 sta affrontando problemi sostanziali a causa del suo ex finanziatore.

Problemi per la squadra di Formula 1 Haas: A causa di una questione in sospeso riguardante un pagamento con l'ex sponsor Uralkali, la squadra del pilota tedesco Nico Hülkenberg non è stata in grado di partire dal circuito di Zandvoort, nei Paesi Bassi, come previsto domenica sera, per recarsi al Gran Premio d'Italia a Monza.

La somma richiesta ammonta a più di dieci milioni di euro. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, Uralkali, che era il principale sponsor del titolo, aveva trasferito questa cifra alla Haas per la stagione 2022. Dopo la risoluzione del contratto e l'uscita del pilota russo Nikita Masepin dalla squadra, Haas avrebbe trattenuto i fondi dello sponsor.

Uralkali ora richiede questo denaro, insieme agli interessi e alle commissioni maturati, per un totale di dodici milioni di dollari (circa 10,73 milioni di euro). Nel giugno scorso, un tribunale svizzero ha dato ragione a Uralkali, ordinando a Haas di pagare. In ritardo con il pagamento, Uralkali ha presentato un ricorso al tribunale distrettuale dell'Olanda Settentrionale, chiedendo il sequestro delle auto da corsa e dell'attrezzatura della squadra Haas a Zandvoort come garanzia fino al rimborso. Haas ha ammesso la collaborazione sulla questione, dichiarando: "Non c'è disputa sull'importo dovuto".

Tuttavia, la questione non è stata risolta entro domenica sera, impedendo alla squadra di recarsi in Italia come previsto. Il tempo stringe: le prove iniziano venerdì a Monza, seguite dal Gran Premio d'Italia domenica (ore 15:00/Sky e aggiornamenti in diretta su ntv.de). Il giorno dei media cade di giovedì e, in circostanze normali, le squadre iniziano a prepararsi a metà settimana.

Despite the Swiss court ruling in Uralkali's favor, demanding the payment of over 10 million euros from Haas, the formula one team has yet to comply, leading to a financial dispute. This ongoing issue with Formula 1 team Haas and Uralkali prevented Hülkenberg's team from departing for the Italian Grand Prix.

Leggi anche: